Sau phần chấm điểm của Ban Tổ chức, 9 xe đại diện cho 9 cụm xã, phường diễu hành qua các tuyến đường chính ở khu vực nội ô. Các đoàn xuất phát từ phường An Xuyên, lần lượt đi qua những tuyến đường trung tâm thuộc phường Tân Thành và Phường Lý Văn Lâm trong không khí rộn ràng âm thanh, cờ hoa.

Ban Tổ chức chấm điểm các hạng mục trang trí trên xe diễu hành của các cụm xã, phường trước giờ xuất phát.

Mỗi chiếc xe được thể hiện như một “tác phẩm nghệ thuật di động”, được đầu tư công phu, đáp ứng các tiêu chí về tính sáng tạo, thẩm mỹ, khả năng khắc hoạ bản sắc địa phương và bám sát chủ đề tuyên truyền.

Các đoàn xe diễu hành thuộc Bảng A được trang trí công phu, rực rỡ sắc màu, nối đuôi nhau khởi hành qua các tuyến đường trung tâm.

Mỗi xe mang một sắc màu riêng nhưng cùng hoà quyện, tạo nên bức tranh sống động về đất và người vùng đất cực Nam Tổ quốc. Nổi bật là hình ảnh con tôm, cua biển, sóng nước, cột mốc Mũi Cà Mau và các sản vật địa phương; sự kết hợp giữa đô thị năng động, hiện đại với miền quê sông nước, rừng tràm, rừng đước xanh ngút ngàn và vùng biển giàu tiềm năng.

Nổi bật trên xe diễu hành là biểu tượng Mũi Cà Mau, con tôm đặc sản cùng hình ảnh các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn đàn guitar, đàn kìm rộn rã.

Các pano cổ động trên xe diễu hành khắc hoạ sinh động không gian văn hoá đình, chùa, lễ hội truyền thống và mô hình sản xuất lúa - tôm đặc trưng của vùng đất cực Nam.

Nhiều cụm xe mang đậm bản sắc vùng sông nước, rừng biển, như cụm Năm Căn - Đất Mới - Tam Giang, tạo nên bức tranh lễ hội đường phố giàu sức sống.

Bên cạnh đó, các đoàn còn tái hiện không gian đình, chùa, hình ảnh lúa gạo truyền thống, trang phục áo dài và trang phục các dân tộc. Những giai điệu đàn guitar, đàn kìm rộn rã cùng hình ảnh các thành viên, diễn viên tươi tắn vẫy tay chào khán giả dọc hai bên đường càng làm cho không khí lễ hội thêm náo nhiệt.

Các thành viên đoàn diễu hành rạng rỡ trong trang phục áo dài và trang phục truyền thống các dân tộc, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trước giờ xuất phát.

Thành viên các đội xe duyên dáng bên mô hình tôm, cua biển và sản vật địa phương, vẫy tay chào khán giả dọc các tuyến phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chuẩn bị phương tiện chuyên dụng, sẵn sàng dẫn đoàn và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho lộ trình diễu hành.

Sự kiện trở thành điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, tạo nên không khí lễ hội đường phố sôi động, đồng thời là dịp quảng bá trang phục truyền thống, nghệ thuật dân gian, lễ hội, văn hoá con người và thương hiệu tôm Cà Mau. Tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về quê hương tiếp tục lan toả sau chặng diễu hành của Bảng A, góp phần tạo khí thế cho chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện.

Đông đảo người dân địa phương hào hứng dõi theo và cổ vũ đoàn xe diễu hành qua các tuyến đường trung tâm.

Tiếp nối chương trình, Bảng B với 7 xe đại diện cho 7 cụm xã, phường diễu hành tại phường Bạc Liêu sẽ chính thức tranh tài và diễu hành vào ngày 23/11 tới./.