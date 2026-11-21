Rực rỡ sắc màu diễu hành, biểu diễn đường phố
Chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm tỉnh Cà Mau lần thứ II - năm 2026, hoạt động diễu hành và biểu diễn đường phố của các xã, phường trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi vào tối 21/11, góp phần tôn vinh các giá trị văn hoá dân tộc, quảng bá hình ảnh con người và thương hiệu tôm Cà Mau đến người dân, du khách.
Sau phần chấm điểm của Ban Tổ chức, 9 xe đại diện cho 9 cụm xã, phường diễu hành qua các tuyến đường chính ở khu vực nội ô. Các đoàn xuất phát từ phường An Xuyên, lần lượt đi qua những tuyến đường trung tâm thuộc phường Tân Thành và Phường Lý Văn Lâm trong không khí rộn ràng âm thanh, cờ hoa.
Mỗi chiếc xe được thể hiện như một “tác phẩm nghệ thuật di động”, được đầu tư công phu, đáp ứng các tiêu chí về tính sáng tạo, thẩm mỹ, khả năng khắc hoạ bản sắc địa phương và bám sát chủ đề tuyên truyền.
Mỗi xe mang một sắc màu riêng nhưng cùng hoà quyện, tạo nên bức tranh sống động về đất và người vùng đất cực Nam Tổ quốc. Nổi bật là hình ảnh con tôm, cua biển, sóng nước, cột mốc Mũi Cà Mau và các sản vật địa phương; sự kết hợp giữa đô thị năng động, hiện đại với miền quê sông nước, rừng tràm, rừng đước xanh ngút ngàn và vùng biển giàu tiềm năng.
Bên cạnh đó, các đoàn còn tái hiện không gian đình, chùa, hình ảnh lúa gạo truyền thống, trang phục áo dài và trang phục các dân tộc. Những giai điệu đàn guitar, đàn kìm rộn rã cùng hình ảnh các thành viên, diễn viên tươi tắn vẫy tay chào khán giả dọc hai bên đường càng làm cho không khí lễ hội thêm náo nhiệt.
Sự kiện trở thành điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, tạo nên không khí lễ hội đường phố sôi động, đồng thời là dịp quảng bá trang phục truyền thống, nghệ thuật dân gian, lễ hội, văn hoá con người và thương hiệu tôm Cà Mau. Tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về quê hương tiếp tục lan toả sau chặng diễu hành của Bảng A, góp phần tạo khí thế cho chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện.
Tiếp nối chương trình, Bảng B với 7 xe đại diện cho 7 cụm xã, phường diễu hành tại phường Bạc Liêu sẽ chính thức tranh tài và diễu hành vào ngày 23/11 tới./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ruc-ro-sac-mau-dieu-hanh-bieu-dien-duong-pho-a134600.html