Sự kiện góp phần tạo nên không gian văn hóa cộng đồng rực rỡ sắc màu, lan tỏa tình yêu áo dài trong nhân dân và du khách, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam.

Hơn 2.000 người trong những bộ áo dài truyền thống và cách tân rực rỡ sắc màu cùng tham gia chương trình “Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026”.

Các đại biểu với trang phục áo dài tham gia diễu hành.

Sắc màu rực rỡ của hàng nghìn tà áo dài nhuộm thắm tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Thủ đô.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của khoảng 500 nam giới diện áo dài ngũ thân và áo dài cách tân. Sự kiện được Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu thuộc Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục số lượng nam mặc trang phục áo dài cùng tham gia đông nhất.

Hình ảnh các bạn trẻ sánh bước bên nhau trong tà áo dài tạo nên khoảnh khắc ấm áp, cho thấy sức sống bền bỉ của di sản văn hóa trong đời sống người Hà Nội hôm nay.

Giới trẻ Hà Nội hào hứng tham gia đoàn diễu hành, thổi làn gió tươi mới, năng động vào không gian lễ hội cuối tuần.

Các bạn trẻ sải bước trong trang phục cổ truyền.

Hội viên phụ nữ Thủ đô duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, góp phần lan tỏa niềm tự hào di sản Việt.

Hai bên tuyến đường diễu hành, đông đảo người dân và các nhiếp ảnh gia cùng hòa chung không khí sôi nổi, lưu giữ những khung hình đẹp của mùa thu - đông Hà Nội.

Du khách quốc tế tham gia diễu hành.

Sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống đã được tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu - VietWorld đã trao bằng xác lập kỷ lục.

Khép lại hành trình diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè bốn phương.