Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I. Ảnh: Phương Vũ

Tham dự khai mạc có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiền; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn; cùng các nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đêm khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Các tiết mục văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc đầy màu sắc.

Tiết mục khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" đầy màu sắc. Ảnh: Phương Vũ

Du khách và người dân thích nhất là màn trình diễn 800 drone Light - tạo hình đặc trưng của tỉnh An Giang trên bầu trời. Ảnh: Phương Vũ

Đặc biệt là màn trình diễn 800 drone Light viết lại câu chuyện hình thành nên vùng đất và con người An Giang giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được bồi đắp qua bao thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm và các dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc.

Từ những dòng sông, cánh đồng trù phú của vùng Tứ giác Long Xuyên, những ngọn núi Thất Sơn hùng vĩ đến vùng biển đảo Tây Nam với Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên; từ dấu ấn nền văn hóa Óc Eo đến những di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và nghệ thuật dân gian, tất cả đã kết tinh thành những giá trị riêng có, làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc và sức hấp dẫn của vùng đất An Giang.

Drone Light tạo hình cổng Tam Quan của An Giang - biểu tượng đặc trưng của tỉnh Kiên Giang cũ. Ảnh: Phương Vũ

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, sau ngày 1/7/2025, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Sự hội tụ ấy không chỉ mở ra dư địa phát triển kinh tế, mà còn tạo nên một không gian văn hóa phong phú, nơi những giá trị riêng của từng vùng đất cùng hòa quyện, làm giàu thêm bản sắc chung của An Giang.

Với ý nghĩa đó, Festival “Dòng xanh An Giang” được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người An Giang; thúc đẩy quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa với du lịch, thể thao, thương mại và dịch vụ, giới thiệu hình ảnh An Giang đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Tiết mục văn nghệ "Qua cầu gió bay" nhiều cảm xúc. Ảnh: Phương Vũ

Festival không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hành trình kết nối di sản với hiện tại, kết nối các vùng miền và cộng đồng, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, từng bước hình thành thương hiệu riêng của An Giang trên hành trình hội nhập và vươn xa.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, chia sẻ: “Thông qua Festival, An Giang mong muốn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để cùng nhau xây dựng tỉnh An Giang mến yêu của chúng ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, góp phần phát triển đất nước trong kỉ nguyên mới”.

Điểm nhấn đêm khai mạc là màn trình diễn Drone Light với nghệ thuật tạo hình bằng ánh sáng trên bầu trời đêm đầy ấn tượng

Đêm khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 đầy màu sắc. Ảnh: Phương Vũ

Lãnh đạo tỉnh An Giang tin tưởng rằng, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình gìn giữ, lan tỏa và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc; từng bước hình thành một thương hiệu văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của tỉnh.

Đồng thời, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, những giá trị văn hóa được các thế hệ vun đắp cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, An Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế trong không gian phát triển mới, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Tỉnh An Giang định hướng xây dựng Festival “Dòng xanh An Giang” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, được tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực của tỉnh, để mỗi vùng đất có cơ hội giới thiệu bản sắc, tiềm năng và thế mạnh riêng; để người dân không chỉ tham gia, thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh 2025 và 9 tháng đầu 2026 đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng 9 tháng đầu 2026 lần đầu tiên tăng trưởng của tỉnh trên 9%, tỉnh đang nỗ lực để đạt tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.