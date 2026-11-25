Chương trình kết nối hài hòa giữa những giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở cuộc sống hiện đại.

Với thời lượng 90 phút, chương trình được dàn dựng thành hai phần, kết nối hài hòa giữa những giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở cuộc sống hiện đại. Mở đầu chương trình là phần I với chủ đề “Sắc màu đại ngàn”, đưa khán giả đến với không gian văn hóa đặc sắc của vùng cao, đại ngàn và dải đất duyên hải miền Trung qua những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước. Những ca khúc mang âm hưởng cách mạng tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, ca ngợi tinh thần yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc.

Đan xen những giai điệu hào hùng là các tiết mục sâu lắng về tình yêu quê hương, tình đất, tình người miền Trung. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Các tiết mục biểu diễn rực rỡ sắc màu đại ngàn.

Tiếp nối mạch cảm xúc, phần II với chủ đề “Tuổi trẻ hướng về di sản” mang đến không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động. Những ca khúc giàu năng lượng thể hiện tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên và sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Điểm nhấn là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với các chất liệu văn hóa truyền thống, tạo nên sự giao thoa giữa ký ức và sáng tạo, giữa những giá trị được trao truyền với cách thể hiện mới mẻ của thế hệ hôm nay.

Thông qua phần trình diễn, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của tuổi trẻ trong chủ động tìm hiểu, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Lãnh đạo xã Khâm Đức tặng hoa tri ân các nhà tài trợ và đơn vị phối hợp.

Các đại biểu và nghệ sĩ chụp hình kỷ niệm tại chương trình.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, chương trình còn tạo không gian giao lưu giữa lực lượng nghệ thuật thành phố với địa phương, giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú.

Đặc biệt, thông qua các tiết mục nghệ thuật, hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương được giới thiệu, quảng bá rộng rãi, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch.

Chương trình kết thúc với màn bắn pháo hoa rực rỡ giữa phố núi.

Với chủ đề “Sắc màu Đại ngàn – Bừng sáng tương lai”, chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng tinh thần và động lực để địa phương hướng tới tương lai phát triển bền vững.