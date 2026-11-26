Lãnh đạo xã Khâm Đức tặng hoa tri ân nhà tài trợ và đơn vị phối hợp.

Với thời lượng 90 phút, chương trình được dàn dựng thành hai phần, kết nối hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở cuộc sống hiện đại. Phần I với chủ đề "Sắc màu đại ngàn" đưa khán giả đến với vẻ đẹp văn hóa vùng cao, đại ngàn và dải đất duyên hải miền Trung qua những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước. Tiếp nối chương trình, phần II với chủ đề "Tuổi trẻ hướng về di sản" mang đến không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động. Điểm nhấn là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với các chất liệu văn hóa truyền thống, thể hiện sự giao thoa giữa ký ức và sáng tạo, giữa những giá trị được trao truyền với cách thể hiện của thế hệ hôm nay. Qua đó, gửi gắm thông điệp về vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu tại chương trình.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, chương trình còn tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.