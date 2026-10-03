Rực rỡ sắc màu Carnaval trên đường phố Lai Châu

Tham gia chương trình có khoảng 200 diễn viên quần chúng thuộc 4 đội văn nghệ dân tộc: Thái, Mông, Giáy, Lự đến từ các xã, phường: Đoàn Kết, Tân Phong, Tả Lèng, Khun Há, Khổng Lào và Phong Thổ. Các đội lần lượt trình diễn, giới thiệu sắc màu văn hoá theo hình thức diễn diễu (Carnaval đường phố) với những tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ và các trò diễn dân gian đặc sắc.

Màn diễn diễu Carnaval đường phố của dân tộc Thái.

Màn diễn diễu Carnaval đường phố của dân tộc Giáy.

Trên các tuyến phố, các diễn viên trong trang phục truyền thống cùng hòa vào những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Người dân và du khách có dịp trực tiếp thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, tìm hiểu thêm về phong tục, trang phục và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chàng trai, cô gái Mông vui tươi trong màn trình diễn Carnaval đường phố.

Đặc biệt, chương trình có 54 nghệ nhân cùng tham gia, có ý nghĩa tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ, để những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Màn diễn diễu Carnaval đường phố của dân tộc Giáy.

Nét duyên dáng của cô gái người Lự trong điệu múa truyền thống.

Hoạt động mang đến không gian giao lưu văn hóa sinh động, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Lai Châu. Qua đó, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hoá truyền thống, tạo thêm sức hút cho các sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương.