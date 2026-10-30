Rực rỡ sắc hoa giữa thung lũng đá Dê Chơ.

Nằm nép mình dưới những vách đá sừng sững, vườn hoa cánh bướm bản Dê Chơ đang vào độ nở rộ đẹp nhất. Nhìn từ trên cao, cả một khoảng thung lũng như được trải lên tấm thảm hoa rực rỡ với sắc hồng, tím đan xen, nổi bật trên nền xanh của cây cỏ và màu trầm mặc của những khối đá tự nhiên. Hàng nghìn bông hoa nhỏ xinh đua nhau khoe sắc, mềm mại ôm lấy những lối mòn quanh co, len lỏi qua từng phiến đá, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa lãng mạn. Giữa biển hoa ấy, những mái chòi lợp lá mộc mạc, chiếc xích đu nhỏ và những lối đi uốn lượn càng làm cho không gian thêm gần gũi, bình yên.

Nhìn từ xa, vườn hoa cánh bướm trải rộng như tấm thảm hồng mềm mại, nổi bật giữa những khối đá lớn và sắc xanh của núi rừng.

Cách trung tâm phường Điện Biên Phủ khoảng 20km và cách trung tâm xã Pu Nhi chừng 2km, vườn hoa đang trở thành điểm đến mới được nhiều người tìm kiếm. Du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy đến tận vườn; nếu đi ô tô, chỉ cần đi bộ thêm khoảng 100m là có thể đặt chân tới không gian ngập tràn sắc hoa. Những ngày này, khu vườn luôn rộn ràng bước chân của người dân, du khách đến thưởng ngoạn, chụp ảnh, tận hưởng bầu không khí trong lành và vẻ đẹp yên bình của núi rừng.

Những bông hoa cánh bướm mang sắc hồng, tím, trắng đan xen, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ và đầy sức sống.

Giữa biển hoa đang độ khoe sắc, những nụ cười rạng rỡ của du khách góp thêm nét tươi vui cho không gian vùng cao Dê Chơ.

Những thảm hoa cánh bướm hồng rực rỡ trở thành phông nền thơ mộng để du khách thỏa sức tạo dáng, lưu giữ những bức hình đẹp.

Du khách thích thú ngắm những khoảnh khắc vừa ghi lại giữa không gian ngập tràn sắc hoa.

Ít ai biết rằng, chỉ cách đây khoảng một tháng, khu vườn rực rỡ sắc hoa vẫn còn là nương sản xuất của gia đình anh Sùng A Minh, người dân bản Dê Chơ. Trước đây, mảnh đất này được sử dụng để trồng sắn, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi dê. Nhận thấy nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, được bao bọc bởi những khối đá lớn, anh Minh đã mạnh dạn cải tạo nương cũ, gieo trồng hoa cánh bướm với mong muốn khai thác tiềm năng du lịch, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Sau lứa hoa này, gia đình anh dự kiến tiếp tục trồng hoa cải để duy trì cảnh quan, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Vườn hoa cánh bướm khoe sắc dưới chân những khối đá tự nhiên khổng lồ, thu hút đông đảo du khách và người đam mê nhiếp ảnh đến sáng tác, trải nghiệm.

Sắc hồng của hoa cánh bướm phủ kín triền nương, tạo nên khung cảnh nên thơ, níu chân du khách khi ghé thăm bản Dê Chơ. Từng cánh hoa mỏng manh khoe sắc hồng, trắng, tím.

Giữa sắc hoa cánh bướm rực rỡ, du khách lưu giữ những khoảnh khắc dịu dàng trong ánh nắng chiều.