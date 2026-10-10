Rực rỡ sắc hoa bằng lăng trên sườn núi Cát Hải

Từ khu dân cư dưới chân núi Cát Hải nhìn lên, những tán bằng lăng đang độ nở rộ hiện rõ trên các triền núi, có nơi tập trung thành từng cụm lớn, có nơi chỉ vài tán hoa thấp thoáng giữa cây rừng.

Dưới ánh nắng, sắc tím càng thêm rực rỡ, tạo nên những khoảng màu nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật, khiến cảnh quan núi đồi quen thuộc trở nên thơ mộng hơn.

Những cụm bằng lăng tím mọc xen giữa cây rừng và các phiến đá tự nhiên trên sườn núi Cát Hải. Ảnh: Dũng Nhân

Khác với những hàng bằng lăng được trồng dọc các tuyến đường hay trong khuôn viên trường học, bằng lăng ở Cát Tiến mọc tự nhiên trên các sườn núi, xen giữa những phiến đá, cây bụi và các loài cây rừng khác.

Nhiều cây có thân lớn, tán rộng, vươn cao giữa thảm thực vật xanh. Khi vào mùa nở hoa, những chùm hoa tím phủ kín cành, tạo thành từng mảng màu trải dài theo địa hình núi đồi.

Có cây tán rộng, hoa phủ kín cành; có cây mọc cheo leo bên vách đá, xen giữa thảm thực vật xanh, tạo thành những dải màu tím hồng trải dài theo sườn núi. Ảnh: Dũng Nhân

Theo người dân địa phương, bằng lăng xuất hiện ở nhiều khu vực trên núi Cát Hải, trong đó tập trung khá nhiều ở khu vực Đá Mủ. Một số cây đã có từ lâu năm, thân cao, tán lớn, góp phần tạo nên nét đặc trưng của cảnh quan tự nhiên nơi đây.

Bằng lăng rừng thường nở hoa thành hai đợt trong năm, khoảng tháng 4 (âm lịch) và từ cuối tháng 8 (âm lịch) trở đi. Các đợt mưa trong những ngày qua giúp cây xanh tốt, sau đó bắt đầu trổ hoa. Màu sắc của hoa cũng khá đa dạng, từ tím đậm, tím pha hồng đến tím nhạt pha trắng, tạo nên sự chuyển sắc thú vị giữa các tán cây.

Những chùm hoa mang nhiều sắc độ từ tím đậm, tím hồng đến tím nhạt. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Trần Hòa - người dân thôn Cát Hải Nam - cho biết: Từ nhiều năm trước, ông đã thường xuyên đi khắp các sườn núi để tìm mật ong và tìm hiểu các loài cây cảnh. Với ông, sắc tím bằng lăng từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn bó với cảnh quan núi rừng quê hương. Dù hiện nay không còn thường xuyên lên núi như trước, nhưng ông vẫn dõi theo từng mùa hoa bằng lăng.

Nhìn từ sườn núi Cát Hải, những tán bằng lăng tím nổi bật trên nền cây rừng, Ảnh: Dũng Nhân

Điều làm nên vẻ đẹp riêng của mùa bằng lăng Cát Hải chính là sự phân bố không đồng đều của những tán hoa. Có những khoảnh núi được tô điểm bởi nhiều cây đang nở rộ, tạo thành dải tím hồng khá rộng; nhưng cũng có nơi chỉ một vài cây vươn lên giữa màu xanh của rừng. Sự đan xen giữa hoa, đá núi và cây rừng khiến cảnh sắc vừa rực rỡ, vừa giữ được nét nguyên sơ vốn có.

Những ngày đầu tháng 10, khi những chùm bằng lăng vẫn đang khoe sắc trên các triền núi, Cát Hải mang một vẻ đẹp vừa gần gũi, vừa cuốn hút. Những khoảnh tím hồng nổi bật giữa màu xanh núi rừng không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan vùng đất ven biển, mà còn gợi nhắc giá trị của việc bảo vệ, gìn giữ những nét đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên đã ban tặng.

Rực sắc bằng lăng trên sườn núi Cát Hải. Clip: Dũng Nhân