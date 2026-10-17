Rực rỡ những 'bông hoa tháng Mười'

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo

Kết nối trao cơ hội để phụ nữ vươn lên

Gần 30 năm gắn bó với công tác Hội, chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn trăn trở làm sao để phụ nữ có sinh kế ổn định, tự chủ cuộc sống và khẳng định vai trò của mình trong gia đình, xã hội. Từ thực tiễn cơ sở, chị tham gia đề xuất, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nổi bật là việc thành lập Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh với 84 thành viên, tạo mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển kinh doanh. Chị cũng tham gia chỉ đạo thành lập 12 hợp tác xã, 59 tổ hợp tác do nữ làm chủ, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng đầu ra và đưa nông sản an toàn vào siêu thị, sàn thương mại điện tử.

Với chị, khởi nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi ý tưởng được hiện thực hóa và có cơ hội phát triển trên thị trường. Vì vậy, các ngày hội khởi nghiệp được chú trọng tổ chức theo hướng tăng cường quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác và tìm kiếm đầu ra...

Chị Thảo luôn tâm huyết quan tâm, chăm lo đời sống hội viên phụ nữ

Quan tâm đến sinh kế và đời sống phụ nữ, chị Thảo chú trọng chỉ đạo, triển khai các hoạt động Hội hướng đến những nhóm phụ nữ yếu thế, trong đó có lao động nữ tạm cư. Tại khu vực Đà Lạt và các vùng phụ cận, chị tham gia đồng hành với hội phụ nữ cơ sở xây dựng 11 mô hình “Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” tại 11 địa bàn, thu hút hơn 670 thành viên. Thông qua các tổ, lao động nữ làm thuê tại nhà vườn, quán ăn được tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật, hướng dẫn vay vốn, chăm sóc sức khỏe và tìm trường học cho con. Những hoạt động thiết thực này giúp chị em có thêm điểm tựa, từng bước ổn định cuộc sống.

Với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em mồ côi, chị Thảo tích cực tham gia vận động nguồn lực thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, huy động hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ gần 180 trẻ mồ côi. Trong đó, 3 trẻ bị teo não tại xã Đức An được nhận đỡ đầu suốt đời. Chị cũng tham gia vận động xây dựng hơn 60 mái ấm tình thương, giúp các gia đình khó khăn có điều kiện ổn định chỗ ở.

Bền bỉ gắn bó với công tác Hội, chị Thảo luôn nỗ lực kết nối nguồn lực, mở thêm cơ hội để phụ nữ vượt khó, vươn lên. Với những đóng góp này, chị từng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chị Nguyễn Thị Liên

Sát cánh, đồng hành với phụ nữ nghèo

Với chị Nguyễn Thị Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hỗ trợ phụ nữ nghèo không chỉ là giúp đỡ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để chị em có vốn, có kiến thức và chủ động phát triển kinh tế gia đình. Nhiều năm giữ vai trò Trưởng Ban Gia đình xã hội - Kinh tế, chị có dịp tiếp xúc với nhiều phụ nữ khó khăn, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Chị nhận thấy thiếu vốn, hạn chế kiến thức sản xuất và khó tiếp cận các dịch vụ tài chính là những rào cản khiến nhiều người chưa thể vươn lên. “Nếu Hội chỉ trao quà hỗ trợ thì chưa đủ. Muốn chị em tự tin đứng vững, mình phải trao chiếc cần câu vững chắc - đó là dòng vốn ưu đãi và hướng dẫn họ cách câu cá hiệu quả nhất”, chị Liên chia sẻ.

Chị Liên (thứ 7, từ phải sang) tích cực tham mưu, giúp hội viên phụ nữ khó khăn tự tin vươn lên, làm chủ cuộc sống

Với quan điểm đó, chị chú trọng tham mưu quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách, bảo đảm vốn đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, chị Liên chú trọng tập huấn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao kiến thức sản xuất và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Chị cho rằng, cho vay vốn mới là bước đầu; điều quan trọng là giúp phụ nữ chủ động sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Sáng kiến cấp tỉnh năm 2025 về đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2024 - 2030” thể hiện định hướng này. Chị còn tham mưu triển khai mô hình “Vườn ươm khởi nghiệp”, kết nối 1,2 tỷ đồng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất rau an toàn Hạnh Phúc tại Đơn Dương, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã và 59 tổ hợp tác nữ.

Nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng với công việc, nhiều năm qua, chị Liên vẫn âm thầm đồng hành cùng phụ nữ nghèo. Nhìn thấy nhiều chị em vùng khó ngày càng tự tin vươn lên chính là niềm vui, động lực để chị tiếp tục gắn bó với công tác Hội.

Chị Lâm Phương Khanh

Bảo vệ phụ nữ bằng tri thức và hành động

Được đào tạo chuyên ngành Luật, chị Lâm Phương Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Hội LHPN tỉnh chọn cách đồng hành với phụ nữ bằng cách vận dụng kiến thức chuyên môn vào công tác Hội, tập trung nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới. Trong từng nhiệm vụ, chị chú trọng tham mưu những giải pháp thiết thực, giúp hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Chị tham mưu đẩy mạnh phổ biến pháp luật, giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông, tư vấn và trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người, ma túy và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Chị Khanh nỗ lực giúp phụ nữ và trẻ em nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận pháp luật, chị tham mưu duy trì 10 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” và 3 câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống mua bán người”. Đây là nơi hội viên cập nhật kiến thức, trao đổi vướng mắc và chia sẻ những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Với các vụ việc liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em và người dân, chị phối hợp với Hội cơ sở nắm bắt tình hình, đề xuất hướng xử lý, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Trong 3 năm gần đây, được giao tham mưu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và triển khai một số nội dung Dự án 8 về bình đẳng giới, chị Khanh tiếp tục phát huy chuyên môn, kinh nghiệm. Chị tham mưu tổng kết Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương; đồng thời xây dựng hơn 80 văn bản triển khai nhiệm vụ, tham gia hơn 50 cuộc làm việc, tuyên truyền tại cơ sở.

Chị còn tham mưu tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp, quản lý kinh doanh, giáo dục tài chính, sử dụng vốn và thương mại điện tử; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Việc theo dõi, tham mưu thu hồi và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo cũng được thực hiện đúng tiến độ, góp phần tạo điều kiện để hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Chủ động nghiên cứu chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, chị Khanh góp phần đưa hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu thực tế của phụ nữ. Nhiều năm liền, chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp, ngành khen thưởng; trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.