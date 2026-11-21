Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị” được tổ chức định kỳ từ ngày 24 hằng tháng.

Quảng Trị hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch mới mẻ, có dấu ấn riêng, kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử với tài nguyên thiên nhiên và trải nghiệm hiện đại

Thông qua chuỗi sự kiện, Quảng Trị hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch mới mẻ, có dấu ấn riêng, kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử với tài nguyên thiên nhiên và trải nghiệm hiện đại. Qua đó, nâng cao nhận diện thương hiệu điểm đến, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng doanh thu du lịch - dịch vụ, từng bước thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Kết nối hai vùng di sản trong đêm khai mạc

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch là chương trình khai mạc diễn ra từ 20h10 đến 21h40 ngày 24.11, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị (QTTV), đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của tỉnh.

Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm, tạo sự kết nối giữa hai không gian văn hóa, lịch sử và du lịch của tỉnh. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, kết hợp màn bắn pháo hoa nổ tầm cao.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ công bố các giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026 dành cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm Vườn quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam. Đây là dịp quảng bá những giá trị nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Trị trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà), không khí lễ hội được tiếp nối bằng chương trình biểu diễn lân - sư - rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố và bắn pháo hoa nổ tầm cao.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị mang đến chuỗi 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, kết hợp giữa những giá trị truyền thống, không gian di sản với các loại hình giải trí và trải nghiệm mới

Trong 7 ngày diễn ra, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị mang đến chuỗi 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, kết hợp giữa những giá trị truyền thống, không gian di sản với các loại hình giải trí và trải nghiệm mới.

Đáng chú ý là chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, diễn ra từ ngày 22 - 25.11, với các hoạt động khảo sát điểm đến và hội nghị xúc tiến du lịch. Chương trình có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, Hãng phim Silaa (Innovation India), các hãng hàng không, liên minh doanh nghiệp lữ hành quốc tế khai thác thị trường khách Ấn Độ tại Việt Nam và các đối tác lữ hành Ấn Độ.

Thông qua hoạt động này, Quảng Trị kỳ vọng xây dựng bộ sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường khách Ấn Độ, tăng cường quảng bá điểm đến và xúc tiến mở đường bay từ Ấn Độ đến Quảng Trị. Việc kết nối du lịch với điện ảnh Bollywood, đặc biệt là hiệu ứng từ phim SILAA, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng.

Ở lĩnh vực ẩm thực, không gian “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” diễn ra trong hai ngày 24 - 25.11 tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới, với quy mô gần 700m². Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội qua các đầu bếp đến từ hệ thống khách sạn thuộc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, bên cạnh các gian hàng quảng bá đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và cà phê Quảng Trị.

Sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Tràng An và nguồn nguyên liệu đặc trưng của địa phương tạo nên điểm giao thoa thú vị giữa hai vùng văn hóa. Các màn trình diễn vũ đạo robot cũng góp phần mang đến trải nghiệm công nghệ mới cho khách tham quan.

Một điểm hẹn đáng chú ý khác là liveshow Rock diễn ra tối 25.11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả.

Bên cạnh không gian âm nhạc sôi động, chương trình còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 10 giải thưởng, tổng trị giá gần 400 triệu đồng, là các voucher sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh. Trong đó, giải thưởng cao nhất là voucher trải nghiệm chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, trị giá 80 triệu đồng.

Lần đầu tiên, Quảng Trị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 - 29.11. Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) trong hai ngày 27 - 28.11 và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ngày 29.11.

Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố. Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm bay, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên, các công trình lịch sử và vùng đất Quảng Trị từ trên cao.

Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50m xung quanh đại kỳ. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với phi công, đội ngũ kỹ thuật và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội.

Nhịp sống người dân miền biển Quảng Trị

Tạo động lực mới cho du lịch Quảng Trị

Bên cạnh những hoạt động mang tính giải trí, Tuần Văn hóa - Du lịch dành không gian trang trọng cho các chương trình tri ân, tôn vinh giá trị lịch sử. Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra từ 19h30 đến 21h45 ngày 27.11 tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 29.11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ diễn ra lễ thả 260 chim bồ câu hòa bình. Hình ảnh những cánh chim bay lên trên dòng sông từng là giới tuyến chia cắt đất nước mang ý nghĩa biểu tượng về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai phát triển.

Những sắc màu các dân tộc Quảng Trị

Một hoạt động đặc sắc khác là chương trình biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân trong hai tối 28 và 29.11. Các màn trình diễn kỵ binh, quân nhạc do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các lực lượng thuộc Bộ Công an thực hiện lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị, lần lượt ở khu vực phường Đông Hà/Nam Đông Hà và Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới.

Không khí lễ hội còn được nối dài với Lễ hội Bia Camel diễn ra từ ngày 24 - 30.11 tại hai địa điểm: sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), phường Đồng Hới và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, cơ sở 2, phường Nam Đông Hà.

Chung kết Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 sẽ khép lại chuỗi hoạt động nghệ thuật vào tối 30.11 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm mới cũng được giới thiệu, khai thác lợi thế cảnh quan và địa hình đặc trưng của Quảng Trị. Ngày 25.11, chương trình chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV với chủ đề “Hừng đông đồi cát” sẽ mang đến trải nghiệm lái xe địa hình, trượt cát và đón bình minh tại khu vực đồi cát xã Nam Trạch.

Trailer Tuần Văn hoá - Du lịch Quảng Trị năm 2026

Ban tổ chức dành chương trình miễn vé cho 50 du khách đầu tiên trong hai khung giờ 6h - 7h và 15h - 16h.

Ngày 26.11, màn trình diễn mô tô nước (Jetski) nghệ thuật kết hợp pháo sáng lần đầu tiên trên sông Nhật Lệ sẽ diễn ra tại phường Đồng Hới, với hai khung giờ 17h30 - 18h30 và 20h - 21h.

Từ ngày 26 - 30.11, du khách có thể tham gia trải nghiệm “Săn mây”, đón bình minh tại khu vực Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng). Đây là những địa điểm có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Hành trình mô tô chinh phục cung đường Phong Nha - Khe Sanh, diễn ra từ ngày 28 - 30.11, cũng là sản phẩm được kỳ vọng tạo sức hút đối với du khách yêu thích khám phá. Tuyến trải nghiệm đi qua những địa danh gắn với đường Hồ Chí Minh huyền thoại, từ Phong Nha - U Bò - Trường Sơn - Sa Mù - Hướng Phùng - Khe Sanh.

Nhịp sống vùng cao của người dân Quảng Trị

Với sự tham gia của khách du lịch quốc tế, chương trình hướng tới quảng bá cung đường kết nối các giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, từng bước hình thành sản phẩm trải nghiệm đặc trưng của khu vực Phong Nha - Khe Sanh.

Tại Quảng trường biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới), Lễ hội Yoga biển diễn ra sáng 29.11 dự kiến quy tụ khoảng 1.000 người tập Yoga đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Hoạt động không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển Quảng Trị.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch dù lượn “Bay trên miền Di sản” tại xã Phong Nha sẽ được triển khai từ 24.11.2026 đến 15.11.2027, trong khung giờ 7h-16h hằng ngày. Với 30 dù lượn có động cơ và không động cơ, hoạt động tại 7 khu vực bay được cấp phép, du khách có cơ hội đồng hành cùng phi công, chiêm ngưỡng dòng sông Son, những thung lũng xanh và núi non trùng điệp từ góc nhìn trên cao.

Trong Tuần Văn hóa - Du lịch kỳ I, chương trình còn có sự tham gia của các câu lạc bộ dù lượn trên toàn quốc, cùng cơ hội nhận các tour khám phá hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với quy mô và sự đa dạng của các hoạt động, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 được kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và du lịch hấp dẫn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và đối tác quốc tế.

Để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và bình ổn giá cũng được chú trọng. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đồng loạt triển khai những gói kích cầu, ưu đãi dành cho du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Không chỉ là chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị còn gửi gắm thông điệp về một vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt: vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần kiên cường của con người vùng đất lửa.

Việc tổ chức định kỳ chuỗi sự kiện từ ngày 24 hằng tháng, nếu được duy trì với nội dung đổi mới và chất lượng sản phẩm được bảo đảm, sẽ góp phần tạo thêm sức sống cho các điểm đến, đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển và xây dựng hình ảnh Quảng Trị ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.