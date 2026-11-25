Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 có chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Ảnh: Khánh Trinh

Chương trình khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hàng tháng, với lộ trình gồm 14 kỳ, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh, đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Khánh Trinh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, đối với Quảng Trị, văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là sự kết tinh của lịch sử, thiên nhiên, con người; là bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của một vùng đất từng trải qua nhiều gian khó, hy sinh.

Chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” đại diện cho những địa chỉ đỏ Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đường 9 - Khe Sanh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Đường 20 quyết thắng… và hình ảnh thiên nhiên kỳ vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, dãy Trường Sơn, bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Cửa Việt…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026. Ảnh: Khánh Trinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng mở hơn, tiềm năng và cơ hội lớn hơn, cộng hưởng cùng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc của quê hương; mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường du lịch, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng Quảng Trị.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, gồm 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn mình phát triển của Quảng Trị.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, chuyển tải thông điệp ý nghĩa, sâu sắc. Ảnh: Khánh Trinh

Tại điểm cầu phường Nam Đông Hà, chương trình có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như diễu hành đường phố, múa cồng chiêng, múa sạp, biểu diễn trống hội, lân - sư - rồng. Theo kịch bản, chương trình còn có màn trình diễn áo dài với sự tham gia của 120 người mẫu và màn đồng diễn dân vũ của gần 1.000 học sinh.

Trong Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, trải dài từ miền biển phía Đông đến đại ngàn Trường Sơn phía Tây, kết nối các trung tâm đô thị, các vùng di sản và những địa danh lịch sử, như: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế “Bay trên quê hương thanh bình”; trải nghiệm các hoạt động thể thao, giải trí trên sông Nhật Lệ, khám phá những đồi cát, những cung đường tuyệt đẹp của Trường Sơn, Phong Nha, Khe Sanh…

Đặc biệt, Lễ hoa đăng trên dòng Thạch Hãn linh thiêng; thả chim bồ câu từ đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải… là những khoảnh khắc sâu lắng và thiêng liêng để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.