Những chùm pháo hoa rực sáng, liên tiếp bung nở trên bầu trời đêm, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng tạo nên màn trình diễn mãn nhãn, mang đến không khí sôi động và đầy sắc màu bên dòng sông Sài Gòn. Đông đảo người dân tập trung tại các khu vực ven sông, công viên và những vị trí thuận lợi để theo dõi, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hội văn hóa.

Hàng chục ngàn người dân và du khách trong và ngoài nước đến phố đi bộ Nguyễn Huệ đợi chờ theo dõi những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc

Nhiều người dân bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được cùng gia đình, bạn bè thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc ngay giữa trung tâm Thành phố. Không ít gia đình đưa trẻ nhỏ đến xem pháo hoa, lưu lại những hình ảnh đáng nhớ.

Theo chia sẻ của người dân, những hoạt động văn hóa cộng đồng như thế này không chỉ tạo không gian vui chơi, giải trí mà còn góp phần gắn kết mọi người, làm cho đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú.

Pháo hoa rực rỡ

Góp phần vào thành công của chương trình là sự chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông của Công an TPHCM. Các lực lượng CSGT, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát hình sự và Công an các phường trung tâm được bố trí tại những khu vực trọng điểm, tổ chức điều tiết giao thông, tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đường thủy duy trì tuần tra, bảo vệ an toàn tuyến sông Sài Gòn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Rực rỡ màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật trên sông Sài Gòn mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an thường trực tại các khu vực đông người, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân đã góp phần tạo tâm lý an tâm để mọi người vui chơi, thưởng thức trọn vẹn đêm hội. Chương trình khép lại trong không khí vui tươi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

VIDEO: Ấn tượng với phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật - Góc nhìn từ cano tuần tra của Cảnh sát đường thuỷ (Hồng Khang thực hiện)