Dự lễ khai mạc có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được bồi đắp qua bao thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo. Nơi các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, các dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Từ những dòng sông, cánh đồng trù phú của vùng Tứ giác Long Xuyên, những ngọn núi Thất Sơn hùng vĩ đến vùng biển đảo Tây Nam với Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên; từ dấu ấn nền văn hóa Óc Eo đến những di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và nghệ thuật dân gian, tất cả đã kết tinh thành những giá trị riêng có, làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc và sức hấp dẫn của vùng đất An Giang.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang”.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, Festival “Dòng xanh An Giang” được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người An Giang. Thúc đẩy quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa với du lịch, thể thao, thương mại và dịch vụ, giới thiệu hình ảnh An Giang đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Thông qua Festival, tỉnh An Giang mong muốn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để cùng nhau xây dựng tỉnh An Giang mến yêu của chúng ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, góp phần phát triển đất nước trong kỉ nguyên mới.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Tỉnh An Giang định hướng xây dựng Festival “Dòng xanh An Giang” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, được tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực của tỉnh, để mỗi vùng đất có cơ hội giới thiệu bản sắc, tiềm năng và thế mạnh riêng; để người dân không chỉ tham gia, thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Festival không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hành trình kết nối di sản với hiện tại, kết nối các vùng miền và cộng đồng, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, từng bước hình thành thương hiệu riêng của An Giang trên hành trình hội nhập và vươn xa.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật khai mạc là màn trình diễn ánh sáng thiết bị bay không người lái (Drone Light) kết hợp công nghệ Laser Mapping.

Trên bầu trời đêm Rạch Giá, 10 hình ảnh nghệ thuật tượng trưng rực rỡ đã xuất hiện đầy tự hào , khắc họa các biểu tượng di sản, danh thắng tiêu biểu và khát vọng vươn tầm của An Giang, mang đến niềm xúc động và hào hứng cho người dân và khách du lịch.