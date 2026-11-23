Khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm lễ hội Yi Peng ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Guy Tetreault

Theo ngôn ngữ cổ Lanna, cụm từ Yi Peng mang ý nghĩa chỉ ngày rằm tháng 2 âm lịch cổ, thường trùng với dịp rằm tháng 12 theo lịch âm của Thái Lan và rơi vào cuối tháng 11 dương lịch hàng năm. Lễ hội thả đèn trời Yi Peng thường diễn ra trong vòng 3 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày chuẩn bị lễ vật, tiếp nối bằng các nghi thức tụng kinh, hành lễ tại tự viện và đạt đỉnh điểm vào đêm trăng tròn.

Trong quan niệm dân gian, việc dâng ánh sáng lên bầu trời là hành động cúng dường cao quý, gửi gắm ước nguyện gột rửa những muộn phiền, xua tan vận rủi trong năm cũ để đón chào bình an, trí tuệ và may mắn.

Không gian văn hóa của lễ hội được tạo nên từ 3 loại đèn truyền thống mang tính biểu tượng cao. Nổi bật nhất là những chiếc đèn trời làm từ khung tre mỏng bọc giấy nhẹ, sử dụng nhiên liệu đốt bên dưới để tạo khí nóng giúp đèn bay lên, mang theo lời cầu chúc của người thả. Bên cạnh đó, dọc các tuyến phố và khuôn viên các ngôi chùa lịch sử được trang hoàng rực rỡ bởi hàng vạn chiếc đèn lồng cùng những bát đèn dầu đất nung thắp sáng lung linh suốt đêm.

Ngày nay, bên cạnh giá trị tín ngưỡng truyền thống, lễ hội thả đèn trời Yi Peng còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong mùa lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26/11, Chiang Mai dự kiến đón hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tới chiêm ngưỡng bầu trời rực sáng bởi hơn 200.000 chiếc đèn trời. Ngoài hoạt động tham quan miễn phí, các chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian Lanna, múa kiếm cổ truyền và nghi thức thả đèn tập trung tại các trung tâm văn hóa tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách quốc tế. Quy mô ngày càng mở rộng của hoạt động thả đèn trời cũng đặt ra những bài toán hóc búa về an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường đô thị.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành lang cất và hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Chiang Mai, các nhà chức trách thiết lập cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt từ ngày 21 đến 28/11.

Theo thông báo chính thức, 188 chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó 108 chuyến bị hủy và 80 chuyến thay đổi giờ khởi hành nhằm bảo đảm an toàn hàng không trong thời gian diễn ra lễ hội. Chính quyền cũng cấm người dân tự ý thả đèn trời và đốt pháo hoa tại khu vực nội đô cũng như vùng hành lang an toàn quanh sân bay.

Hoạt động thả đèn chỉ được phép diễn ra tại các khu vực được quy hoạch, trong khung giờ từ 19 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau vào hai đêm cao điểm 24 và 25/11. Các trường hợp vi phạm quy định về an toàn hàng không và phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương cũng chú trọng yêu cầu bảo vệ môi trường. Đèn trời được sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chế tác từ vật liệu tự nhiên có khả năng phân hủy và không được gắn pháo nổ hoặc các vật liệu nguy hiểm.

Đặc biệt, thời gian cháy trên không của mỗi chiếc đèn được giới hạn không quá 7 phút để bảo đảm ngọn lửa tắt hoàn toàn trước khi rơi xuống mặt đất, qua đó, giảm thiểu rác thải và ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn tại khu dân cư cũng như các cánh rừng lân cận.

Cách tiếp cận bài bản của chính quyền địa phương cho thấy nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng giữa việc phát huy giá trị di sản truyền thống với yêu cầu quản trị hiện đại. Nhờ những biện pháp siết chặt kỷ cương đi đôi với bảo tồn bản sắc, lễ hội thả đèn trời Yi Peng tiếp tục giữ vững sức hút độc đáo, khẳng định vị thế một biểu tượng văn hóa giàu tính nhân văn của đất nước Thái Lan.