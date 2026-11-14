Rực rỡ Lễ hội hoa dã quỳ xã Thượng Bằng La lần thứ nhất

Đèo Lũng Lô nằm trên tuyến đường 13A huyền thoại, nối chiến khu Việt Bắc với mặt trận Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đèo có địa hình hiểm trở, dài khoảng 15 km, là một trong những tuyến giao thông chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí, lương thực và hàng hóa chi viện cho chiến trường.

Hình ảnh các chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ được tái hiện sinh động trong Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ hội.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc tạo không khí rộn ràng, vui tươi cho lễ hội.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bất chấp bom đạn ác liệt của quân Pháp, hàng vạn lượt dân công, thanh niên xung phong và lực lượng công binh đã ngày đêm bám đường, phá đá, mở lối, bảo đảm mạch giao thông thông suốt. Nhân dân các địa phương, trong đó có đồng bào Thượng Bằng La, tích cực đóng góp nhân lực, vật lực, tre, gỗ và lương thực, góp phần làm nên kỳ tích vận tải, tiếp tế cho chiến dịch. Những đóng góp ấy đã ghi dấu tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân ta, góp phần vào thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Năm 2012, đèo Lũng Lô được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.

Đông đảo đại biểu và Nhân dân dự lễ hội.

Phát huy giá trị di tích và tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Bằng La đã xây dựng tuyến đường hoa dã quỳ trải dài từ chân đèo lên đỉnh đèo, dài khoảng 12 km. Tuyến đường được hình thành từ sự đóng góp công sức của các thôn, tổ chức đoàn thể và người dân, từ khâu tìm giống, ươm cây đến trồng và chăm sóc. Sắc vàng hoa dã quỳ hôm nay tạo nên diện mạo mới cho vùng di tích lịch sử, mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch về nguồn.

Lễ hội năm nay có chủ đề “Thượng Bằng La - Sắc vàng Lũng Lô”, với thông điệp “Đèo lửa năm xưa, đường hoa hôm nay”. Đây là dịp kết nối vẻ đẹp thiên nhiên với giá trị lịch sử hào hùng của tuyến đường 13A, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã cống hiến, hy sinh trên cung đường lịch sử.

Xã Thượng Bằng La khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình chăm sóc, bảo vệ, phát triển đường hoa dã quỳ.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian hoa dã quỳ rực rỡ cùng 5 điểm check-in thiết kế gắn với cảnh quan và dấu ấn lịch sử: Cổng hoa Lũng Lô, Tọa độ 13A, tiểu cảnh “Đường thồ năm xưa”, Trạm dừng chân bình yên và Khu vực chính. Mỗi điểm đến mang một nét riêng, giúp du khách vừa thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, vừa tìm hiểu về truyền thống cách mạng của địa phương.

Tái hiện hình ảnh xe thồ chở lương thực và hàng hóa chi viện cho chiến trường.

Du khách chụp ảnh với hoa dã quỳ tại đèo Lũng Lô.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, lễ hội còn tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Bà Triệu Thị Phượng, du khách đến từ Sơn La chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi địa phương tổ chức lễ hội hoa dã quỳ tại đèo Lũng Lô. Đến đây, tôi được nhớ lại những năm tháng kháng chiến gian khổ và cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay”.

Các vận động viên tham gia giải chạy địa hình.

Người dân nhiệt tình cổ vũ giải chạy địa hình “Lung Lo Flower Trail”.

Môn đẩy gậy thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ.

Lễ hội hoa dã quỳ xã Thượng Bằng La tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tăng sự gắn kết trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản lịch sử, văn hóa. Qua đó, từng bước xây dựng đèo Lũng Lô trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thượng Bằng La đến với du khách trong và ngoài tỉnh.