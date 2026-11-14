Rực rỡ Lễ hội hoa dã quỳ xã Thượng Bằng La lần thứ nhất
Ngày 14/11, xã Thượng Bằng La tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ nhất năm 2026 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô, nhằm quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa địa phương và thu hút du khách.
Đèo Lũng Lô nằm trên tuyến đường 13A huyền thoại, nối chiến khu Việt Bắc với mặt trận Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đèo có địa hình hiểm trở, dài khoảng 15 km, là một trong những tuyến giao thông chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí, lương thực và hàng hóa chi viện cho chiến trường.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bất chấp bom đạn ác liệt của quân Pháp, hàng vạn lượt dân công, thanh niên xung phong và lực lượng công binh đã ngày đêm bám đường, phá đá, mở lối, bảo đảm mạch giao thông thông suốt. Nhân dân các địa phương, trong đó có đồng bào Thượng Bằng La, tích cực đóng góp nhân lực, vật lực, tre, gỗ và lương thực, góp phần làm nên kỳ tích vận tải, tiếp tế cho chiến dịch. Những đóng góp ấy đã ghi dấu tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân ta, góp phần vào thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Năm 2012, đèo Lũng Lô được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.
Phát huy giá trị di tích và tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Bằng La đã xây dựng tuyến đường hoa dã quỳ trải dài từ chân đèo lên đỉnh đèo, dài khoảng 12 km. Tuyến đường được hình thành từ sự đóng góp công sức của các thôn, tổ chức đoàn thể và người dân, từ khâu tìm giống, ươm cây đến trồng và chăm sóc. Sắc vàng hoa dã quỳ hôm nay tạo nên diện mạo mới cho vùng di tích lịch sử, mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch về nguồn.
Lễ hội năm nay có chủ đề “Thượng Bằng La - Sắc vàng Lũng Lô”, với thông điệp “Đèo lửa năm xưa, đường hoa hôm nay”. Đây là dịp kết nối vẻ đẹp thiên nhiên với giá trị lịch sử hào hùng của tuyến đường 13A, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã cống hiến, hy sinh trên cung đường lịch sử.
Điểm nhấn của lễ hội là không gian hoa dã quỳ rực rỡ cùng 5 điểm check-in thiết kế gắn với cảnh quan và dấu ấn lịch sử: Cổng hoa Lũng Lô, Tọa độ 13A, tiểu cảnh “Đường thồ năm xưa”, Trạm dừng chân bình yên và Khu vực chính. Mỗi điểm đến mang một nét riêng, giúp du khách vừa thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, vừa tìm hiểu về truyền thống cách mạng của địa phương.
Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, lễ hội còn tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.
Bà Triệu Thị Phượng, du khách đến từ Sơn La chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi địa phương tổ chức lễ hội hoa dã quỳ tại đèo Lũng Lô. Đến đây, tôi được nhớ lại những năm tháng kháng chiến gian khổ và cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay”.
Lễ hội hoa dã quỳ xã Thượng Bằng La tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tăng sự gắn kết trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản lịch sử, văn hóa. Qua đó, từng bước xây dựng đèo Lũng Lô trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thượng Bằng La đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ruc-ro-le-hoi-hoa-da-quy-xa-thuong-bang-la-lan-thu-nhat-post914491.html