Rực rỡ Lễ hội An Hải Festival 2026 'Vũ điệu pháo hoa & Hương vị biển'

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn kéo dài 17 ngày (từ ngày 18-9 đến ngày 4-10-2026), hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương và du khách một không gian trải nghiệm đa dạng, gắn kết giữa nghệ thuật hiện đại, tinh hoa ẩm thực và các giá trị lịch sử truyền thống.

Các đại biểu ấn nút khai mạc lễ hội

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Hoàng Công Thanh - Chủ tịch UBND phường An Hải, Trưởng Ban Tổ chức An Hải Festival 2026 nhấn mạnh, An Hải là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nằm bên dòng sông Hàn thơ mộng và hướng ra biển Đông bao la. Qua nhiều thế hệ, các giá trị văn hóa đặc sắc đã được vun đắp, gìn giữ, tạo nên bản sắc riêng biệt của một địa phương ven biển năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Thông qua chủ đề “Vũ điệu pháo hoa & Hương vị biển”, ban tổ chức không chỉ muốn giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của bờ biển Đà Nẵng mà còn gửi gắm thông điệp về một An Hải thân thiện, hiếu khách, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, ẩm thực và tâm hồn nghệ thuật.

Lễ hội An Hải Festival 2026 được định hướng xây dựng thành sản phẩm văn hóa - giải trí đặc sắc, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên để tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn, đồng thời kích cầu phát triển kinh tế ban đêm cho địa phương. Xuyên suốt 17 ngày diễn ra, chuỗi hoạt động phong phú sẽ kết nối nhiều loại hình trải nghiệm như không gian ẩm thực BBQ, triển lãm các sản phẩm OCOP địa phương, khu giải trí Activation, các buổi workshop văn hóa, hoạt động tương tác dành cho gia đình và trẻ em, đêm hội Trung thu, show diễn thời trang từ vật liệu tái chế, cùng hàng loạt chương trình âm nhạc đỉnh cao từ Acoustic band, Rock Night đến nhảy Flashmob sôi động.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên nền không gian biển.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng tại lễ hội năm nay là ba đêm trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên nền không gian biển vào các tối 26-9, 3-10 và đêm bế mạc 4-10. Với các chủ đề lần lượt là “An Hải ngày mới”, “Ride The Waves” và “An Hải vươn xa”, những màn pháo hoa hoành tráng kết hợp cùng âm thanh và ánh sáng hiện đại hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc thăng hoa, trọn vẹn cảm xúc cho khán giả.

Bên cạnh các chương trình giải trí sôi nổi, Lễ hội An Hải Festival 2026 còn chú trọng làm nổi bật chiều sâu văn hóa - lịch sử của vùng đất An Hải. Điểm đột phá năm nay chính là dự án phim công nghệ AI 3D tái hiện hình ảnh Làng An Hải thế kỷ 18 và cuộc đời Danh thần Thoại Ngọc Hầu. Việc ứng dụng công nghệ đồ họa 3D, trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp ngôn ngữ điện ảnh để truyền tải nội dung lịch sử được đánh giá là một bước đi mới mẻ, giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và nâng cao niềm tự hào về truyền thống quê hương.

Người dân du khách trải nghiệm các sản phẩm được trưng bày tại lễ hội

Lễ hội năm nay được tổ chức theo phương thức xã hội hóa sâu rộng với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường An Hải và Hội Doanh nghiệp phường, cùng các đơn vị thực hiện gồm Rồng Tiên Sa Media, Công ty Sự kiện Ánh Thịnh Minh và sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Nhãn hàng Tiger Beer. Sự chủ động, đồng lòng của các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quyết tâm xây dựng một lễ hội văn minh, an toàn và đậm đà bản sắc.

An Hải Festival 2026 không chỉ đơn thuần là một sự kiện lễ hội, mà còn là minh chứng cho tư duy đổi mới trong việc nâng tầm giá trị du lịch bờ biển, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo và chuỗi hoạt động phong phú, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch thường niên ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách khi đến với TP Đà Nẵng.