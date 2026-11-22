Rực rỡ 'Dòng chảy di sản': Hơn 2.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm
Sáng 22.11 tại Hà Nội, Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” đã thu hút hơn 2.000 người tham gia diễu hành qua các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là màn đồng xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất từ trước tới nay, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của 500 sinh viên mặc áo dài nam diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/ruc-ro-dong-chay-di-san-hon-2-000-nguoi-dieu-hanh-quanh-ho-hoan-kiem.html