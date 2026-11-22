Sau hai ngày đổi vé thu hút hàng nghìn người dân, sức nóng của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tiếp tục lan tỏa khi đêm diễn đang đến rất gần. Từ những khán giả trẻ háo hức gặp thần tượng đến những người mong chờ được thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống, tất cả đang hướng về đêm hội nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.