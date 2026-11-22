Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên và Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên và Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội - Sự kiện lịch sử thể hiện tầm nhìn sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc. Người đã từng căn dặn: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Quán triệt tư tưởng soi đường ấy, Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, chiến lược nhằm đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh phát triển đất nước. Tinh thần xuyên suốt của các chủ trương, chính sách đó là đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với Nhân dân, khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong tổ chức hoạt động văn hóa; lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể sáng tạo và là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa; từng bước đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa rất đặc biệt: Văn hóa tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, tôn trọng giữa con người với con người; đoàn kết tạo nên môi trường để những giá trị văn hóa được gìn giữ, thực hành và lan tỏa. Hai giá trị ấy gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, cùng vun đắp sức mạnh cộng đồng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với cả nước, những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ hiện đại; tổ chức các không gian di sản, hoạt động trải nghiệm văn hóa… tạo điều kiện để người dân và du khách được tiếp cận, hòa mình vào với các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Rực rỡ Điện Biên”. Ảnh: BTC

Nếu văn hóa làm nên bản sắc của một cộng đồng thì đoàn kết chính là sức mạnh để cộng đồng ấy cùng nhau phát triển. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để chúng ta gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức những tiết mục văn nghệ, cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao; mà còn là dịp để mỗi khu dân cư nhìn lại những việc đã làm được, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đêm nhạc diễn ra trong 120 phút, gồm ba chương "Khải hoàn ca", "Một vòng Việt Nam" và "Điện Biên – Đến và yêu!". Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rực rỡ Điện Biên" là dịp để chúng ta gặp gỡ, thưởng thức những giai điệu đẹp, sắc màu văn hóa và những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc. Mỗi lời ca, tiếng hát, điệu múa mang đến niềm vui, sự thư thái sau những ngày lao động, công tác, những câu chuyện về quê hương, đất nước, về tình yêu con người, tình yêu cuộc sống và sự gắn bó giữa các dân tộc; qua chương trình này, mỗi chúng ta sẽ thêm yêu những giá trị văn hóa của các dân tộc, để từ đó biết gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau.

Với niềm tin đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tin tưởng rằng, truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần kiên cường và nghĩa tình của đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy; tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt. Quê hương Điện Biên sẽ ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, để mỗi người dân đều cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc khi được sống, lao động và cống hiến trên quê hương mình.

Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: BTC

Đêm nhạc diễn ra trong 120 phút, gồm ba chương "Khải hoàn ca", "Một vòng Việt Nam" và "Điện Biên – Đến và yêu!" đưa khán giả sống lại ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ, khám phá vẻ đẹp văn hóa các vùng miền và gặp gỡ một Điện Biên giàu bản sắc, sôi động hôm nay.

Với sự góp mặt của hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên, trên sân khấu kết hợp âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng trình diễn, những màn hát múa tập thể đan xen với đơn ca, tốp ca và rap, tạo nhịp điệu riêng cho từng chương.

Khép lại chương trình là liên khúc "Việt Nam tinh hoa" và "Điện Biên đón người" như lời mời hãy Điện Biên để hiểu thêm về lịch sử, để nghe những câu hát của đồng bào và để thấy những giá trị văn hóa đặc sắc đang được thế hệ hôm nay gìn giữ, tiếp nối và phát huy.