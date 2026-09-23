Rực rỡ Đêm hội trăng rằm tại Thái Nguyên

Tối 22/9, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” năm 2026. Chương trình tạo sân chơi văn hóa, vui chơi lành mạnh, bổ ích và phát triển toàn diện cho thiếu niên, nhi đồng; đồng thời là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, hình ảnh du lịch - thương mại độc đáo của vùng đất đệ nhất danh trà.

Chương trình đem đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với những giai điệu trong trẻo, vui tươi về tuổi thơ và đêm hội trăng rằm. Ảnh: Đồng Thưởng.

Đêm hội vui Tết Trung thu mở màn với màn kết hợp trống hội, múa lân, rồng; các tiết mục: Vầng trăng cổ tích, Giấc mơ của trăng, Trăng rằm xuống phố, Ánh trăng cho em…

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, hoạt cảnh và không gian sân khấu tạo nên bầu không khí rộn ràng, gần gũi với thiếu nhi, đưa khán giả trở về với thế giới tuổi thơ qua những giai điệu trong trẻo và những ký ức thân thương về đêm hội trăng rằm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tặng quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Đồng Thưởng.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao quà Trung thu tới các em thiếu nhi. Những món quà chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đối với thế hệ măng non, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật của mùa Trung thu năm nay là cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh, với sự tham gia của 32 xã, phường. Các mô hình đèn Trung thu được các địa phương đầu tư công phu, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng, phong phú trong cách thể hiện và sáng tạo trong thiết kế.

Các mô hình đèn Trung thu được các địa phương đầu tư công phu, thể hiện tính sáng tạo và độc đáo, sinh động. Ảnh: Đồng Thưởng

Trong tiếng trống rộn rã và ánh sáng lung linh đêm rằm, đoàn diễu hành cùng hơn 30 mô hình đèn Trung thu khổng lồ mang hình dáng các nhân vật lịch sử, linh vật dân gian hay biểu tượng quê hương đầy tính nghệ thuật, sáng tạo đã xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đoàn rước đèn tiến qua các tuyến phố sầm uất, thu hút hàng nghìn em nhỏ và nhân dân theo dõi, reo hò dọc hai bên đường.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh cho các địa phương xuất sắc với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về xã Điềm Thụy; giải Nhì thuộc về xã La Bằng và phường Bắc Kạn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho các địa phương đạt giải cuộc thi trực tuyến sáng tạo đèn Trung thu trên Fanpage Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên - TNGOP.

Với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, cùng màn diễu hành đèn Trung thu đầy sôi động, chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026" đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng các em thiếu nhi và Nhân dân.