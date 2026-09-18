Rực rỡ cờ hoa chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh
(PLVN) - Khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rực rỡ cờ hoa và lòng người rộn ràng Chào mừng sự kiện công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh vào ngày 20/9 tới đây.
Ngày 19/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Lễ công bố diễn ra từ 9h30 sáng tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
Cùng ngày, vào lúc 20h10, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” sẽ diễn ra, tiếp nối là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.
Hướng tới sự kiện, nhiều tuyến đường, khu vực công cộng và công sở được trang hoàng với cờ Tổ quốc, pano, áp phích và các cụm tuyên truyền. Những hình ảnh về đô thị, biểu tượng văn hóa Kinh Bắc và thông điệp phát triển thành phố được bố trí dọc nhiều tuyến phố.
Trước Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trên các tuyến phố, khu vực trung tâm, địa điểm tổ chức sự kiện và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cờ hoa, pano, áp phích được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, trang trọng, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.
Những hình ảnh PV ghi nhận:
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ruc-ro-co-hoa-chao-mung-thanh-lap-thanh-pho-bac-ninh.html