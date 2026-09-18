Rực rỡ cờ hoa chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Ngày 19/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Lễ công bố diễn ra từ 9h30 sáng tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Cùng ngày, vào lúc 20h10, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” sẽ diễn ra, tiếp nối là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

Hướng tới sự kiện, nhiều tuyến đường, khu vực công cộng và công sở được trang hoàng với cờ Tổ quốc, pano, áp phích và các cụm tuyên truyền. Những hình ảnh về đô thị, biểu tượng văn hóa Kinh Bắc và thông điệp phát triển thành phố được bố trí dọc nhiều tuyến phố.

Trước Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trên các tuyến phố, khu vực trung tâm, địa điểm tổ chức sự kiện và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cờ hoa, pano, áp phích được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, trang trọng, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Những hình ảnh PV ghi nhận:

Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư của tỉnh Bắc Ninh, cờ hoa, pano, áp phích được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, trang trọng trước thềm Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh. (Ảnh TT)

Hình ảnh mô hình 8 di sản của Bắc Ninh được UNESCO ghi danh đặt tại Quảng trường 3/2. (Ảnh TT)

Trên các tuyến phố, khu vực trung tâm, địa điểm tổ chức sự kiện và tại các địa phương, hệ thống cờ, pano, áp phích được đồng loạt trang trí, tạo diện mạo rực rỡ, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh TT)

Các trục đường chính đều được trang trí pano đón mừng sự kiện trọng đại của Bắc Ninh. (Ảnh TT)

Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đang được hoàn tất.

Mô hình 8 di sản của Bắc Ninh được UNESCO ghi danh đặt tại Quảng trường 3/2.

Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt một trong những mô hình di sản của Bắc Ninh được UNESCO ghi danh đặt tại Quảng trường 3/2.

Tranh Đông Hồ di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Mô hình dân ca quan họ Bắc Ninh di sản văn hoá phi vật thể.

Khắp các tuyến đường lớn đều được trang trí với những màu sắc rực rỡ chào đón sự kiện trọng đại của tỉnh.

Khoảng 2.500 hồng kỳ cùng hàng nghìn pano, áp phích được bố trí trên các tuyến đường, cầu vượt, đường cao tốc, tại trụ sở các cơ quan và khu vực trung tâm.

Mô hình di sản tư liệu mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau hợp nhất.