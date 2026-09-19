Rực rỡ chương trình nghệ thuật 'Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại' chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tham dự chương trình. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh.

Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại" gồm 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Xin chào thành phố Bắc Ninh”.

Chương trình có sự tham gia của NSND Thúy Hường, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh...

Với sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật cùng những tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại" chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh đã tái hiện vẻ đẹp văn hóa Kinh Bắc và lan tỏa khát vọng vươn lên của thành phố Bắc Ninh trong thời đại mới. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại" chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Đông đảo người dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh.

Các tiết mục trong chương trình kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, gồm “Bắc Ninh Kinh Bắc - Kinh Bắc”, “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “3 tầm 7 nhớ 9 còn thương”, “Huyền sử ca Kinh Bắc”, “Lên đàng”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương”, “Áo mùa đông - Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”. Bên cạnh đó là các tiết mục “Những cô gái quan họ - Thành phố miền quan họ”, “Xin chào thành phố Bắc Ninh”, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Rực rỡ Việt Nam tôi”...

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Đông đảo người dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh.

“Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” được xây dựng theo hành trình lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Bắc Ninh trong dòng chảy dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời khắc họa quá trình phát triển của Bắc Ninh trong thời đại mới. Chương trình đồng thời khắc họa hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập, phát huy di sản Kinh Bắc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Đông đảo người dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh.