Rực rỡ chương trình nghệ thuật 'Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại' chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh
Tối 19/9, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, Thành uỷ, HDND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.
Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại" gồm 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Xin chào thành phố Bắc Ninh”.
Chương trình có sự tham gia của NSND Thúy Hường, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh...
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh
Các tiết mục trong chương trình kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, gồm “Bắc Ninh Kinh Bắc - Kinh Bắc”, “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “3 tầm 7 nhớ 9 còn thương”, “Huyền sử ca Kinh Bắc”, “Lên đàng”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương”, “Áo mùa đông - Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”. Bên cạnh đó là các tiết mục “Những cô gái quan họ - Thành phố miền quan họ”, “Xin chào thành phố Bắc Ninh”, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Rực rỡ Việt Nam tôi”...
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh
“Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” được xây dựng theo hành trình lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Bắc Ninh trong dòng chảy dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời khắc họa quá trình phát triển của Bắc Ninh trong thời đại mới. Chương trình đồng thời khắc họa hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập, phát huy di sản Kinh Bắc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ruc-ro-chuong-trinh-nghe-thuat-mach-nguon-kinh-bac-vuon-cao-thoi-dai-chao-mung-thanh-lap-thanh-pho-bac-ninh.html