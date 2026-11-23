Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật.

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đông đảo người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật được kết nối những sắc màu văn hóa qua âm nhạc, múa và hoạt cảnh, từ đời sống vùng cao, chiều sâu di sản đến niềm tự hào và khát vọng phát triển. Mạch nghệ thuật gồm khai từ, phần nghi lễ và ba chương: Tinh hoa văn hóa, Sắc màu di sản và Khát vọng Việt Nam. Phần ngoài sóng gồm ba ca khúc và DJ khép lại chương trình.

Chương trình nghệ thuật gồm màn khai từ, phần nghi lễ và ba chương: Tinh hoa văn hóa, sắc màu di sản và khát vọng Việt Nam.

Thông qua âm nhạc, múa và các hình thức biểu diễn dân gian đương đại, chương trình lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, hướng tới khát vọng phát triển của Lào Cai trong hành trình chung của đất nước; trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và quảng bá hình ảnh Lào Cai bản sắc, thân thiện, mến khách.

Bà Ngô Thị Quý, phường Yên Bái chia sẻ, chương trình nghệ thuật để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà. Mỗi chương đều có sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, đem đến cảm nhận sâu sắc về sự tự hào văn hóa các dân tộc. Mặt khác, đây cũng là dịp để người dân thêm trân trọng và yêu đất nước mình hơn.

Màn khai từ với chủ đề "Hương sắc vùng cao - Lào Cai Tây Bắc vào hội Xuân".

Song song với chương trình nghệ thuật, hoạt động diễu diễn đường phố từ Km4 đường Điện Biên, di chuyển đến khu vực Quảng trường 19/8 với hơn 400 nghệ nhân, diễn viên và học sinh đại diện cho 8 dân tộc: Kinh, Cao Lan, Mông, Thái, Pa Dí, Tày, Khơ Mú, Dao. Mỗi khối mang đến một sắc thái riêng qua trang phục truyền thống, âm nhạc dân gian, đạo cụ và những điệu múa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Trước đó, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 (diễn ra từ ngày 20 đến 24/11) là không gian Trà Shan và sắc màu thổ cẩm năm 2026 với chủ đề “Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”. Trong khuôn khổ không gian này, tỉnh đã tổ chức ra mắt nền tảng số và sàn thương mại điện tử Trà Shan Lào Cai, hội thảo “Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai” cùng phiên đấu giá sản phẩm, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai dự chương trình nghệ thuật.

Toàn tỉnh Lào Cai có 4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm qua, tỉnh luôn nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Các hoạt động quảng bá, lan tỏa giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường và thực hiện nếp sống văn minh.

Trong công tác bảo vệ di sản, tỉnh Lào Cai chú trọng bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật và tư liệu hóa ký ức cộng đồng. Song song với các nhiệm vụ bảo tồn trực tiếp, Lào Cai chú trọng chuẩn hóa, số hóa, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu di sản văn hóa.