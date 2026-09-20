Rực rỡ 29 mô hình, linh vật Trung thu ở Mậu A

Dự chương trình có đồng chí Hà Đức Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Chu Chính Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo Nhân dân.

Quang cảnh chương trình.

Mở đầu đêm hội là chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục do học sinh các trường trên địa bàn biểu diễn như “Sự tích chị Hằng, chú Cuội”, “Vầng trăng tuổi thơ”, “Chiếc đèn ông sao”, “Cây đa quán dốc” và các tiết mục nhảy hiện đại.

Hoạt cảnh Chị Hằng - Chú Cuội do Trường Mầm non Mậu A 1 thực hiện tạo không khí vui tươi, thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi làm mô hình, linh vật Trung thu; đồng thời công bố, trao giải bình chọn qua mã QR “Mô hình, linh vật được Nhân dân yêu thích nhất”.

Các mô hình được thiết kế công phu, nhiều màu sắc, thể hiện sự sáng tạo của các đơn vị tham gia.

Các mô hình, linh vật Trung thu diễu hành qua các tuyến phố trung tâm xã Mậu A.

Những mô hình, linh vật Trung thu được các thôn trên địa bàn xã Mậu A chuẩn bị công phu, nhiều màu sắc.

Sau màn múa lân và pháo hoa, 29 mô hình, linh vật Trung thu lần lượt diễu hành từ Sân vận động trung tâm xã, qua đường Chu Văn An, đường Trần Quốc Toản, ngã tư trung tâm và kết thúc tại Quảng trường xã.

Người dân hòa cùng đoàn rước đèn trên các tuyến phố trung tâm xã Mậu A.

Chương trình tạo sân chơi cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp Tết Trung thu; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.