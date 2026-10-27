Ruben Amorim tái hợp Bruno Fernandes?

AC Milan dành sự quan tâm cho Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Theo Calciomercato, trong bối cảnh sa sút phong độ và vừa vướng vào cuộc tranh cãi công khai với huấn luyện viên trưởng Michael Carrick, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford đang bị đặt dấu hỏi lớn, nhất là khi giao kèo giữa đôi bên chỉ còn thời hạn đến hết tháng 6/2027.

Fernandes có thể chủ động gây sức ép để tìm đường rời câu lạc bộ ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng Manchester United, ông Ruben Amorim, hy vọng tái ngộ cậu học trò cưng một thời trong dự án thể thao mới.

Về điều khoản hợp đồng, ngôi sao người Bồ Đào Nha có mức phí giải phóng trị giá gần 65 triệu euro dành cho các câu lạc bộ bên ngoài nước Anh. Dù vậy, giới quan sát nhận định giá trị thực tế của thương vụ khó chạm mốc tiền này ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Manchester United chỉ có thể nắm quyền tự quyết nếu kích hoạt tùy chọn tự động gia hạn thêm một năm, nhằm ngăn chặn nguy cơ mất trắng trụ cột vào cuối mùa giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Fernandes ra sân tổng cộng 1153 phút sau 14 trận trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ", đóng góp 4 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ngôi sao mang áo số 8 vừa bị gạch tên ở trận thua Bournemouth 0-3 hôm 25/10 sau khi chỉ trích lựa chọn chiến thuật của ban huấn luyện.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.