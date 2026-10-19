Ruben Amorim bất bại 7 trận liên tiếp cùng AC Milan

Ruben Amorim giúp AC Milan duy trì thành tích bất bại sau 7 trận đầu tiên tại Serie A mùa giải 2026/27.

Rạng sáng 19/10, AC Milan giành chiến thắng 3-2 trước Atalanta trên sân San Siro. Đội bóng của HLV Ruben Amorim dẫn trước ba bàn nhưng phải chống đỡ sức ép lớn trong những phút cuối mới giữ được 3 điểm.

Chiến thắng giúp Milan vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A. Đáng chú ý, Amorim vẫn chưa thua trận nào sau 7 vòng đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Italy, đánh dấu khởi đầu tích cực của cựu HLV Manchester United trong môi trường mới.

Milan bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 4-0 trên sân RB Salzburg tại Europa League hồi giữa tuần. Đội chủ nhà sớm đẩy cao đội hình và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Christian Pulisic thậm chí đưa được bóng vào lưới Atalanta, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp.

Phút 24, Milan được hưởng phạt đền khi Relja Obric để bóng chạm tay trong nỗ lực ngăn cú sút của Yunus Musah. Hậu vệ Atalanta vừa được tung vào sân thay Sead Kolasinac bị chấn thương và có trận ra mắt Serie A. Sau khi xem lại tình huống qua màn hình VAR, trọng tài quyết định cho đội chủ nhà hưởng quả đá 11 m.

Goncalo Ramos không mắc sai lầm khi đánh lừa thủ môn Marco Carnesecchi, mở tỷ số cho Milan.

Trước giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt. Nhận đường chuyền của Diego Moreira ở rìa vùng cấm, Adrien Rabiot xử lý một nhịp trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

AC Milan dẫn Atalanta 3-0 nhưng phải vất vả bảo vệ chiến thắng 3-2 trong những phút cuối tại San Siro.

Sang hiệp hai, Milan tiếp tục kiểm soát thế trận và có cơ hội kết liễu đối thủ ở phút 56. Từ cú vô-lê của Rabiot, bóng chạm tay Thomas Kristensen trong vùng cấm. Trọng tài một lần nữa tham khảo VAR và cho Milan hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, Ramos không thể hoàn tất cú đúp trên chấm 11 m khi Carnesecchi đoán đúng hướng và cản phá thành công.

Dù vậy, Milan vẫn có bàn thắng thứ ba ngay sau tình huống này. Từ quả phạt góc, Rabiot đánh đầu chuyền bóng để Mario Gila băng vào dứt điểm ở cột xa, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 60.

Khoảng cách ba bàn tưởng chừng đủ để Milan có một chiến thắng dễ dàng, nhưng Atalanta bất ngờ vùng lên trong nửa cuối hiệp hai. Phút 66, Gianluca Gaetano khống chế bóng khéo léo trong vùng cấm trước khi dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Đến phút 81, Nikola Krstovic tận dụng một pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai cho đội khách. Từ chỗ dẫn trước ba bàn, Milan phải tập trung phòng ngự nhằm tránh đánh rơi chiến thắng.

Atalanta tiếp tục gây sức ép trong thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Milan giữ vững tỷ số 3-2, qua đó có thêm một chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu Serie A.

Sau 7 vòng đấu, đội bóng của Amorim nằm trong nhóm bốn CLB chưa thua tại Serie A mùa này, cùng Inter Milan, Lazio và Roma.

Với Amorim, thành tích bất bại mang ý nghĩa đáng kể sau quãng thời gian không thành công tại Manchester United. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang có khởi đầu thuận lợi ở Italy, dù trận đấu với Atalanta cũng cho thấy Milan vẫn còn những vấn đề trong khâu phòng ngự và kiểm soát thế trận khi dẫn trước.