Rửa xe, nhặt phế liệu gây quỹ tặng quà Trung thu cho trẻ em

Những ngày qua, Chi đoàn thôn Mai Lâm, Đoàn xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hoạt động “Rửa xe gây quỹ - Trung thu cho em”. Các đoàn viên, thanh niên trực tiếp rửa xe miễn phí hoặc nhận sự ủng hộ của người dân để gây quỹ tổ chức các hoạt động Trung thu, trao quà cho trẻ em trên địa bàn. Ảnh: HN

Hoạt động vừa tạo nguồn kinh phí chăm lo cho thiếu nhi, vừa là dịp để đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện một việc làm nhỏ nhưng thiết thực vì cộng đồng.

Thực hiện chương trình “Mỗi Đoàn trường - Một dự án tình nguyện”, CLB Góp Nắng, Đoàn trường THPT Cù Huy Cận (xã Vũ Quang) tổ chức thu gom phế liệu gây quỹ. Từ những chai nhựa, giấy vụn và vật liệu có thể tái chế, các thành viên CLB góp nhặt từng khoản nhỏ để gây quỹ, hướng đến tổ chức hoạt động và trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Thiên Cầm, nhiều chi đoàn tổ chức các hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu như mở gian hàng gây quỹ, tận dụng vật liệu sẵn có làm đèn Trung thu, kêu gọi ủng hộ và trao 30 suất quà cho các em nhỏ. Đoàn viên cũng đến thăm hỏi, động viên trẻ em khuyết tật, trong đó có những em khiếm thị, trao quà và đèn Trung thu, góp thêm niềm vui cho các em.

Tại xã Sơn Tiến, nhiều chi đoàn như Khe Cò, Văn Giang… tổ chức các hoạt động gây quỹ hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Đoàn viên, thanh niên triển khai nhiều cách làm thiết thực như bán hàng, thu gom rác tái chế, qua đó gây quỹ trao quà, góp thêm niềm vui và động lực cho các em trong học tập, cuộc sống.

Chi đoàn giáo viên tại xã Đức Thọ cũng tổ chức làm bánh Trung thu﻿ để dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong ảnh Đoàn xã Mai Hoa tích cực chuẩn bị các hoạt động dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Đoàn viên, thanh niên cùng trang trí, chuẩn bị quà và các phần việc phục vụ chương trình, với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Hướng đến Tết Trung thu, các cơ sở Đoàn tại Hương Sơn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí, rửa xe gây quỹ, tự làm đèn lồng và chuẩn bị quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự chủ động, sáng tạo từ cơ sở, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang góp phần tạo nên một mùa Trung thu an toàn, lành mạnh và giàu yêu thương; để mỗi em nhỏ, nhất là những em còn nhiều khó khăn, đều có thể đón một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.