Rùa xanh quý hiếm nặng 2kg được cứu hộ sau khi mắc lưới

Ngày 15.10, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đang tích cực điều trị, chăm sóc một cá thể rùa xanh quý hiếm bị thương nặng do mắc lưới, trong đó chi trước bên phải bị hoại tử, có nguy cơ mất hoàn toàn.

Cá thể rùa xanh quý hiếm bị thương do mắc lưới

Trước đó, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về việc người dân ở xã Đông Sơn phát hiện một cá thể rùa biển mắc lưới khi đi tắm. Người dân đã đưa rùa lên bờ, cắt lưới để giải thoát, sau đó bàn giao cá thể rùa cho lực lượng chức năng để cứu hộ.

Do bị lưới siết chặt trong thời gian dài, cá thể rùa bị tổn thương nghiêm trọng, sức khỏe suy yếu. Ban đầu, rùa được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đông Sơn để sát trùng, băng bó vết thương, trước khi chuyển đến Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Lý Sơn tiếp tục điều trị.

Qua xác định ban đầu, đây là cá thể rùa xanh, có tên khoa học Chelonia mydas, nặng khoảng 2kg. Đây là một trong 5 loài rùa biển nguy cấp, quý hiếm được ghi nhận tại Việt Nam.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Lý Sơn cho biết, chi trước bên phải của cá thể rùa bị hoại tử do lưới siết lâu ngày, mức độ tổn thương rất nặng và có nguy cơ mất hoàn toàn.

Hiện, đơn vị đang duy trì điều kiện chăm sóc phù hợp, giữ ẩm cho cá thể rùa, đồng thời tiếp tục xử lý vết thương và theo dõi sát khả năng phục hồi.

Theo ông Dũng, khi sức khỏe ổn định và đủ điều kiện, cá thể rùa sẽ được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Việc người dân kịp thời phát hiện, giải cứu và bàn giao cá thể rùa cho lực lượng chức năng góp phần bảo vệ động vật biển nguy cấp, quý hiếm. Qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển tại đặc khu Lý Sơn.