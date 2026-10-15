Rùa xanh quý hiếm bị lưới siết đến hoại tử, nguy cơ mất một chi

Ngày 15/10, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang chăm sóc, điều trị cho một cá thể rùa xanh quý hiếm bị thương nặng do mắc lưới.

Trước đó, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi về việc người dân phát hiện một cá thể rùa biển mắc lưới khi đang tắm biển tại xã Đông Sơn (Quảng Ngãi).

Phát hiện sự việc, người dân đưa cá thể rùa lên bờ, cắt lưới để giải cứu. Tuy nhiên, do bị lưới siết chặt trong thời gian dài, cá thể rùa bị thương nặng, sức khỏe suy yếu.

Cá thể rùa xanh quý hiếm có chi trước bên phải bị hoại tử nghiêm trọng do lưới siết lâu ngày. Ảnh: N.Dũng

Sau khi được giải cứu, cá thể rùa được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đông Sơn để sát trùng, băng bó vết thương, trước khi chuyển đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Qua xác định ban đầu, đây là cá thể rùa xanh (tên khoa học Chelonia mydas), nặng khoảng 2kg, thuộc một trong 5 loài rùa biển nguy cấp, quý hiếm được ghi nhận tại Việt Nam.

Cá thể rùa xanh được kiểm tra, chăm sóc sau khi được người dân giải cứu khỏi lưới. Ảnh: N.Dũng

Theo ông Dũng, chi trước bên phải của rùa xanh đã bị hoại tử do lưới siết lâu ngày, tổn thương rất nặng và có nguy cơ mất hoàn toàn.

Đơn vị đang tiếp tục chăm sóc, giữ ẩm cho cá thể rùa trong điều kiện phù hợp, đồng thời xử lý vết thương và theo dõi khả năng phục hồi. Khi sức khỏe ổn định và đủ điều kiện, rùa sẽ được thả trở lại môi trường tự nhiên.