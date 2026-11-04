Rửa tiền hơn 318 tỷ đồng, Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Đại diện VKS phát biểu bản luận tội với các bị cáo.

Theo đó, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Hai nhân viên của Shark Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam được đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh trên.

Bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra. Trong đó, bị cáo Ngô Thị Thiêu (vợ cũ của bị cáo Mr Hunter) bị đề nghị 10-11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đánh giá của đại diện VKS, hành vi của các bị cáo phạm tội Rửa tiền trong vụ án này đã xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Hành vi rửa tiền làm gián đoạn, méo mó hoặc gây mất ổn định hoạt động của hệ thống tài chính, ngân hàng và thị trường thông qua việc giúp sức các đối tượng phạm tội đưa dòng tiền “bẩn” vào lưu thông hợp pháp.

Dòng tiền “bẩn” được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc tài sản, làm phát sinh nhiều tầng giao dịch gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc đồng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm, thu hồi tài sản phạm pháp, gây mất niềm tin vào công lý, thậm chí là phá vỡ trật tự phát triển kinh tế lành mạnh. Khi phạm tội các bị cáo nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Tuy nhiên, VKSND ghi nhận bị cáo Nguyễn Hòa Bình và hai cấp dưới thành khẩn khai báo. Ngoài ra, sau thời gian che giấu cho Mr Pips về dòng tiền chuyển qua Công ty Ngân Lượng, bị cáo đã dừng lại hành vi phạm tội. Bị cáo Bình cũng đã nộp lại khoản tiền hưởng lợi.

Đại diện VKS tại tòa. Ảnh: H.N

Theo hồ sơ, Shark Bình và Nam không quen biết trước. Tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp.

Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối vì 0,5% quá thấp. Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng.

Đến đầu năm 2020, Nam sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch. Lần này Shark Bình đồng ý với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền.

Đến đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Nam liên hệ xin giảm bớt phí nạp. Shark Bình không đổi ý.

Chấp nhận mức phí cao này để đổi lấy hạ tầng thanh toán, Nam tiếp tục mở rộng hàng loạt sàn ảo mới và đều thông báo cho Ngân Lượng để kết nối dòng tiền “bẩn”.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam. Song Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để báo tin.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng số hơn 318 tỷ đồng./.