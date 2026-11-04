Rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị bao nhiêu năm tù?

Trong đó, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) bị đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù.

Hai nhân viên của Công ty Ngân Lượng gồm Nguyễn Thị Nam (Bộ phận vận hành) và Trần Thị Thanh Tâm (Chăm sóc khách hàng) bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình đang liên quan hai vụ án hình sự.

Theo cơ quan công tố, Phó Đức Nam mở tài khoản ví điện tử tại nhiều đơn vị trung gian thanh toán (Ngân Lượng, 9Pay...), trong đó Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2019, sàn giao dịch GKFX được mở ví tại Ngân Lượng, sau đó, hai bên thống nhất mức phí 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền, còn giao dịch rút tiền áp dụng mức phí 1% cộng thêm 1.000 đồng.

Quá trình hợp tác, Phó Đức Nam tiếp tục phát triển nhiều sàn giao dịch khác, kết nối với hệ thống Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhiều lần nhận được công văn của cơ quan công an một số địa phương yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch nhận tiền liên quan những sàn ngoại hối của Mr Pips.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, có 232 bị hại là các nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng khoảng 320 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Cáo trạng xác định, đây là dòng tiền mà bị cáo Bình và nhóm cấp dưới bị cáo buộc rửa tiền.

Đại diện VKSND tại phiên tòa.

Khai tại tòa án, hai bị cáo là nhân viên của Ngân Lượng thừa nhận, họ chuyển công văn và sử dụng dữ liệu do phía sàn cung cấp để trả lời cơ quan công an, song đều thực hiện theo chỉ đạo của Shark Bình.

Ông Bình cũng xác nhận những lời khai của hai nhân viên nêu trên là đúng. Tuy nhiên, bị cáo này lý giải, thời điểm đó bản thân cho rằng các sàn giao dịch ngoại hối là mô hình kinh doanh công nghệ mới, chưa được cấp phép nhưng không phạm pháp.

Ngoài ra, Shark Bình thừa nhận, Mr Pips và các sàn giao dịch là nhóm khách hàng lớn mà Công ty Ngân Lượng muốn duy trì quan hệ đối tác nhằm tăng doanh thu từ dịch vụ thanh toán trung gian.

Phiên tòa sơ thẩm đang tiếp tục phần tranh luận sau khi đại diện VKSND đề nghị mức án đối với 188 bị cáo.