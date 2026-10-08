Rùa biển quý hiếm tiếp tục đẻ trứng tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau

Rùa biển quý hiếm vừa lên Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Ngày 8/10, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, một cá thể rùa biển (gọi là vích) quý hiếm vừa lên Bãi Tàu, thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau đẻ 82 trứng.

Tối 7/10, nhiều cán bộ đã thấy con vích bò lên bãi cát; nhưng do mưa lớn kéo dài nên nhân viên không thể theo dõi trực tiếp quá trình sinh sản.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng nhân viên đi kiểm tra khu vực Bãi Tàu phát hiện ổ trứng. Toàn bộ trứng đã được đưa về trạm để ấp, theo dõi và bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển.

Rùa biển lên bãi Tàu đẻ trứng. (Ảnh: PHI PHI)

Từ đầu năm đến nay, Khu bảo tồn biển Hòn Cau có 5 ổ vích, với 248 trứng. Khu bảo tồn biển Hòn Cau có hệ sinh thái biển đa dạng, cùng bãi cát tự nhiên là nơi sinh sống, kiếm ăn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển. Việc rùa biển tiếp tục trở lại là tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn, trở thành nơi sinh sản quen thuộc của loài quý hiếm này.