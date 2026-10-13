Rùa biển nặng hơn 100 kg chết dạt vào bờ biển Quảng Trị

Cá thể rùa biển nặng khoảng 105 kg được phát hiện chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/10, người dân tại khu vực bãi biển Đội 4, thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện một cá thể rùa biển có kích thước lớn đã chết, trôi dạt vào bờ.

Theo ghi nhận ban đầu, cá thể rùa biển dài khoảng 1,2 m, trọng lượng ước tính 105 kg. Khi được phát hiện, xác rùa đã trong tình trạng phân hủy. Hiện nguyên nhân khiến cá thể rùa biển này tử vong vẫn chưa được xác định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mỹ Thủy đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trạm Thủy sản và Kiểm ngư Nam Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hải An cùng chính quyền thôn Mỹ Thủy tổ chức xử lý, chôn lấp cá thể rùa biển theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sự việc tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức bảo vệ động vật biển, bảo tồn đa dạng sinh học và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ hệ sinh thái biển.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật biển chết, mắc cạn hoặc có dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý xử lý nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý đúng quy định.