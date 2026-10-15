Rửa bát tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm đúng: 4 sai lầm nhiều gia đình mắc phải, tưởng sạch hóa ra đang nuôi vi khuẩn

Theo chuyên gia, một số sai lầm trong quá trình rửa bát có thể khiến cặn thức ăn và vi sinh vật tiếp tục tồn tại trên dụng cụ nhà bếp. Đáng nói, nhiều người vẫn duy trì những thói quen này vì cho rằng không ảnh hưởng đến việc làm sạch bát đĩa.

Dùng miếng rửa bát quá lâu không thay

Không ít gia đình chỉ thay miếng rửa bát khi vật dụng này đã rách hoặc không thể sử dụng tiếp. Thậm chí, dù miếng rửa đã đổi màu, có mùi khó chịu hoặc trở nên nhớt, nhiều người vẫn tiếp tục tận dụng.

Trong khi đó, miếng rửa bát thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, thức ăn thừa và nước. Cấu trúc nhiều lỗ nhỏ cùng tình trạng ẩm ướt kéo dài có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Một nghiên cứu của Đại học Duke, Mỹ, được công bố trên tạp chí Nature Chemical Biology cho thấy cấu trúc nhiều khoang của miếng mút có thể hỗ trợ sự phát triển của các cộng đồng vi sinh vật.

Vì vậy, miếng rửa bát cần được thay định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu xuống cấp, bốc mùi hoặc khó làm sạch.

Dùng chung miếng rửa bát để cọ cả bồn rửa

Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng cùng một miếng mút để rửa bát, lau thành bồn, cọ khu vực thoát nước hoặc vệ sinh dụng cụ từng tiếp xúc với thực phẩm sống.

Bồn rửa là nơi thường xuyên tiếp nhận nước từ thịt cá sống, dầu mỡ và thức ăn thừa. Nếu dùng chung dụng cụ vệ sinh, vi sinh vật có thể theo miếng rửa di chuyển từ bề mặt này sang bề mặt khác, làm tăng nguy cơ nhiễm chéo.

Để hạn chế tình trạng này, nên sử dụng riêng dụng cụ rửa bát và dụng cụ cọ bồn. Có thể chọn hai màu khác nhau để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

Ngâm cả chậu bát đĩa bẩn trong nhiều giờ

Sau bữa ăn, nhiều người có thói quen gom bát đĩa vào bồn, đổ ngập nước rồi để đó vài tiếng, thậm chí qua đêm mới rửa.

Khi ngâm lâu, cơm thừa, nước canh, dầu mỡ và vụn thịt cá có thể hòa lẫn trong nước. Nếu bát đĩa tiếp tục được để trong môi trường này, vi sinh vật có điều kiện phát triển và chất bẩn có thể bám sang những vật dụng khác.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc ngâm cả chậu bát bẩn trong nhiều giờ với ngâm riêng nồi, chảo có vết thức ăn bám cứng trong thời gian ngắn để dễ làm sạch.

Tốt nhất, sau khi ăn nên gạt bỏ thức ăn thừa và rửa bát đĩa sớm, tránh để tích tụ quá lâu.

Rửa sạch bát đĩa nhưng bỏ quên bồn rửa

Nhiều người cho rằng bồn rửa ngày nào cũng có nước chảy qua nên không cần vệ sinh thường xuyên. Thực tế, nước chảy không đồng nghĩa với việc dầu mỡ, cặn thức ăn và vi sinh vật đã được loại bỏ hoàn toàn.

Đặc biệt, khu vực lưới lọc rác, thành bồn và miệng thoát nước rất dễ tích tụ chất bẩn. Nếu không được làm sạch, những vị trí này có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn cho các vật dụng khác trong bếp.

Bồn rửa cần được vệ sinh thường xuyên, nhất là sau khi sơ chế thịt, cá sống hoặc khi có cặn bẩn rõ rệt.

Rửa bát thế nào để hạn chế vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình?

Để bát đĩa sạch và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, không nhất thiết phải sử dụng thiết bị đắt tiền. Điều quan trọng là thay đổi cách vệ sinh và bảo quản các dụng cụ trong bếp.

Trước khi rửa, nên loại bỏ thức ăn thừa trên bát đĩa. Với những vết bẩn bám cứng, có thể ngâm riêng trong nước ấm một thời gian ngắn để dễ làm sạch.

Khi sử dụng nước rửa bát, cần tuân thủ lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh dùng quá nhiều. Sau khi cọ rửa, phải tráng kỹ bằng nước sạch để loại bỏ dầu mỡ và chất tẩy rửa còn sót lại.

Miếng rửa bát sau mỗi lần sử dụng cần được làm sạch, vắt ráo và đặt ở nơi thông thoáng. Không nên để miếng mút ẩm ướt dưới đáy bồn hoặc trong những hộp kín khó thoát nước.

Bát đĩa sau khi rửa cũng cần được để ráo, khô trước khi cất vào tủ. Với các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm sống, cần làm sạch kỹ để hạn chế nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, người nội trợ nên vệ sinh định kỳ bồn rửa, lưới lọc rác và khu vực thoát nước, không để thức ăn thừa tích tụ.

Một chiếc bát sáng bóng chưa chắc đã phản ánh toàn bộ mức độ vệ sinh của căn bếp. Chú ý đến miếng rửa, bồn rửa và cách xử lý bát đĩa bẩn mới là những bước quan trọng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn trong sinh hoạt hằng ngày.