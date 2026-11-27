Theo hồ sơ vụ án, sáng 19/5/2026, Quyết gọi điện rủ Linh cùng sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Quyết đưa tiền, Linh đi mua heroin.

Hai bị cáo Phạm Văn Quyết và Vũ Hải Linh tại phiên tòa.

Nhận 500.000 đồng từ Quyết, Linh mua bơm kim tiêm, nước cất rồi liên hệ với một người tên Dũng để mua ma túy. Sau đó, Linh mang heroin về nhà cất giấu.

Gần trưa cùng ngày, Quyết đến đón Linh. Cả hai đi vào một ngõ dân sinh cạnh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, phường Cẩm Phả. Tại đây, Linh chia ma túy, pha với nước cất vào hai bơm kim tiêm, đưa một bơm cho Quyết rồi mỗi người tự sử dụng.

Khoảng 13h ngày 20/5, Công an phường Cẩm Phả kiểm tra hành chính Quyết tại khu vực đường gần trường Đảng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Quyết dương tính với ma túy, thu giữ một bơm kim tiêm đã qua sử dụng. Quyết khai trước đó đã cùng Linh sử dụng ma túy.

TAND khu vực 3 - Quảng Ninh xét xử vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả giám định tìm thấy heroin dạng vết trong bơm kim tiêm thu giữ của Quyết; mẫu nước tiểu của Quyết và Linh đều có chất morphine.

Căn cứ khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên bố các bị cáo Phạm Văn Quyết và Vũ Hải Linh phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quyết 3 năm 3 tháng tù; bị cáo Vũ Hải Linh 3 năm 3 tháng tù.