Rủ nhau mua heroin để sử dụng, người lĩnh 7 năm, kẻ nhận 3 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 35 phút ngày 27/10/2025, Tổ công tác 363 tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 56, thuộc tổ 38, ấp Hoàng Long, xã Kim Long, TP.HCM đã phát hiện Lê Đức Thành có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu, lực lượng chức năng xác định Thành dương tính với ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Thành thừa nhận đã sử dụng heroin cùng Trần Bảo Hạnh vào ngày 27/10/2025 tại phường Tân Thành, TP.HCM.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 16 giờ cùng ngày, Thành rủ Hạnh mua ma túy về sử dụng. Hạnh đồng ý nhưng cho biết không có tiền nên Thành đưa cho Hạnh 200.000 đồng để mua ma túy.

Sau đó, Thành điều khiển xe mô tô Sirius màu đỏ - đen, biển kiểm soát 61K1-028.09, còn Hạnh điều khiển xe Wave màu đen, biển kiểm soát 72F1-500.19, cùng đến phường Tân Thành để mua ma túy.

Trên đường đi, Thành ghé vào một tiệm thuốc tây mua ống kim tiêm rồi tiếp tục di chuyển. Khi đến khu vực gần một ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thuộc phường Tân Thành, Hạnh mượn điện thoại của Thành gọi cho một người tên “Hai” để hỏi mua 200.000 đồng heroin. “Hai” đồng ý bán và hẹn Hạnh tại phường Tân Thành.

Tại điểm hẹn, Hạnh đưa cho người này 200.000 đồng và nhận lại một gói giấy bạc bên trong có chứa ma túy. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Hạnh và Thành đi đến một con hẻm vắng người thuộc khu phố Cầu Ri, phường Tân Thành. Tại đây, Hạnh chia gói ma túy thành hai phần, đưa cho Thành một nửa và giữ lại một nửa.

Hạnh lấy kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, dùng nước do Thành mang theo để pha ma túy vào ống tiêm. Thành cũng tự pha phần ma túy của mình vào ống tiêm. Sau đó, cả hai trực tiếp tiêm ma túy vào tay để sử dụng. Sau khi sử dụng xong, Hạnh vứt ống tiêm trên đường rồi cùng Thành rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh và Thành đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với Trần Bảo Hạnh, hồ sơ thể hiện bị cáo có 3 tiền án. Trong đó, Hạnh từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, Hạnh bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Theo quy định này, người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Đối với Lê Đức Thành, bị cáo không có tiền án, tiền sự và bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được HĐXX xem xét khi lượng hình.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Bảo Hạnh 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Lê Đức Thành bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Đối với người tên “Hai”, là người bán ma túy cho Hạnh và Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh, truy tìm nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật khi có căn cứ.