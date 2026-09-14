Rủ người chưa đủ 16 tuổi sử dụng ma túy, hai bị cáo lĩnh án

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Chí Thiện (SN 2007) và Nguyễn Duy Định (SN 2007) là bạn bè, quen biết từ nhỏ. Ngày 24/12/2025, sau khi từ TP Hồ Chí Minh trở về Ngã Năm, Thiện và Định có ma túy và cùng sử dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Sau đó, cả hai tiếp tục sử dụng số ma túy còn lại tại phòng ngủ của Định.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Thiện và Định bàn bạc góp tiền mua ma túy để tiếp tục sử dụng. Định góp 100.000 đồng; Thiện gọi điện rủ Quách Hoàng L. và Lâm Tr. cùng sử dụng, hai người này đồng ý góp thêm 130.000 đồng. Số tiền còn lại do Thiện bỏ ra.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi nhận 300.000 đồng từ Thiện, Định đi xe đến quán của Trần Thị My mua ma túy. Tiền mua ma túy được chuyển vào tài khoản đứng tên con gái My, còn My trực tiếp giao ma túy cho Định.

Có ma túy, Định mang về nhà đưa cho Thiện. Sau đó, Thiện, L., Định và Tr. thay phiên nhau sử dụng cho đến hết.

Kết quả điều tra xác định, Thiện và Định đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 lần. Đáng chú ý, trong lần sử dụng ma túy cùng L. và Tr., hai người này đều chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Đối với Trần Thị My, cơ quan tố tụng xác định bị cáo bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ khoảng tháng 7/2025. My mua ma túy từ một người đàn ông chưa rõ nhân thân, sau đó chia nhỏ vào các đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu để bán kiếm lời.

Khi khám xét, cơ quan Công an phát hiện 48 đoạn ống hút chứa tinh thể rắn màu trắng được My cất giấu để bán. Kết quả giám định xác định đây là Methamphetamine, tổng khối lượng 6,2396 gam.

Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra còn xác định My đã bán ma túy cho Nguyễn Duy Định, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thanh Huy và nhiều người khác. Người mua có thể trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do con gái My đứng tên. Cơ quan điều tra xác định người con không biết các khoản tiền chuyển vào tài khoản là tiền mua ma túy nên chưa đủ cơ sở xử lý.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là cố ý, nguy hiểm cho xã hội. Riêng Thiện và Định đã nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó có trường hợp tổ chức cho hai người chưa thành niên cùng sử dụng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị My 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Chí Thiện 8 năm 3 tháng tù và Nguyễn Duy Định 8 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Quách Hoàng L. và Lâm Tr., do chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định.