Rủ bạn mang hung khí tìm đối phương để đánh nhau

Ngày 23/9, TAND khu vực 6 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 7 bị cáo gồm: Nguyễn Tấn Thành (SN 2007), Hoàng Vương Thái Nguyên (SN 2007), Nguyễn Anh Kiệt (SN 2002), Lê Văn Nhàn (SN 2006), Thạch Thái Nguyên (SN 2008), Mạch Phúc D. (SN 2008) và Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2006).

Theo nội dung vụ án, khoảng 22 giờ ngày 22/7/2025, Đoàn Thiết Triệu và Trịnh Tuấn Cảnh đi uống cà phê trên đường Ngô Gia Tự, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Trên đường về, Triệu gặp Nguyễn Tấn Thành cùng một số người quen nên rủ cả nhóm về nhà.

Quang cảnh phiên tòa.

Khi nhóm này đi qua khu vực Khu công nghiệp An Nghiệp thì gặp nhóm của Lý Hùng gồm khoảng 9 người đi trên 4 xe mô tô chạy cùng chiều. Nhóm Hùng vượt lên và có người dùng tay chỉ về phía nhóm Thành.

Do lo sợ bị chặn đường đánh, nhóm Thành dừng lại tại khu vực ngã ba An Trạch, xã An Ninh. Tại đây, Thành lấy điện thoại của Triệu gọi video qua Messenger cho Hoàng Vương Thái Nguyên, rủ Nguyên đến để đánh nhau với nhóm Hùng. Nguyên đồng ý.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng Vương Thái Nguyên đi xe đến cùng Mạch Phúc D., Nguyễn Anh Kiệt, Lê Văn Nhàn, Thạch Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Hiếu và một số người khác. Cả nhóm lúc này có khoảng 17 người, đi trên khoảng 10 xe mô tô.

Sau đó, Thành cùng Hoàng Vương Thái Nguyên, Thạch Thái Nguyên, Lê Văn Nhàn, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Ngọc Hiếu và Mạch Phúc D. chạy xe đến Hẻm 1, thuộc ấp An Trạch, xã An Ninh để tìm nhóm Hùng.

Khi đến trước hẻm, Nhàn xuống xe, liên tục chửi lớn tiếng và thách thức nhóm Hùng. Hoàng Vương Thái Nguyên mang theo 2 cây dao găm; còn D., Kiệt, Thành và Thạch Thái Nguyên đi bộ vào hẻm. Trong đó, Kiệt, Thành và Thạch Thái Nguyên mỗi người nhặt một cục gạch ống, D. cầm nón bảo hiểm để tìm nhóm Hùng đánh nhau.

Khi cả nhóm đi sâu vào hẻm khoảng 10m, Lý Hùng cùng Sơn Hoàng Phúc và khoảng 5 thanh niên khác dùng vỏ chai bia ném về phía nhóm Thành, đồng thời cầm dao tự chế rượt đuổi. Nhóm Thành bỏ chạy ra ngoài.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an xã An Ninh đến hiện trường nên những người tham gia lên xe rời đi, riêng Hoàng Vương Thái Nguyên được lực lượng Công an mời về trụ sở làm việc.

Hội đồng xét xử.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi như nội dung truy tố. HĐXX xác định, việc các bị cáo chửi lớn tiếng, thách thức, mang theo dao, gạch, nón bảo hiểm tìm đối phương để đánh nhau đã gây hoang mang, lo sợ cho những người có mặt và người dân xung quanh, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn công cộng tại địa phương. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, đối với 4 bị cáo Nguyễn Tấn Thành, Hoàng Vương Thái Nguyên, Mạch Phúc D. và Thạch Thái Nguyên, đều từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi tại thời điểm phạm tội, Tòa áp dụng các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên khi quyết định hình phạt.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thành 1 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; tổng hợp với 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” trong bản án trước, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù.

Hoàng Vương Thái Nguyên bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; tổng hợp với 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, hình phạt chung là 6 năm tù.

Nguyễn Anh Kiệt và Lê Văn Nhàn mỗi bị cáo bị tuyên 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; tổng hợp với hình phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” trong bản án trước, mỗi bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 10 năm tù.

Nguyễn Ngọc Hiếu bị tuyên 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với Mạch Phúc D. và Thạch Thái Nguyên, mỗi bị cáo bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm.

Cần ngăn những mâu thuẫn nhỏ trở thành hành vi phạm tội

Từ vụ án, vấn đề đáng lưu ý là trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử có 4 người chưa thành niên tại thời điểm phạm tội. Mâu thuẫn ban đầu không lớn nhưng thay vì tìm cách giải quyết, các bị cáo lại tập hợp đông người, mang theo dao, nhặt gạch, cầm nón bảo hiểm tìm đối phương để đánh nhau. Khi nhiều thanh thiếu niên cùng tham gia, sự kích động, tâm lý đám đông có thể khiến mâu thuẫn nhanh chóng bị đẩy xa hơn và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Anh Tuấn, Chánh án TAND khu vực 6 - Cần Thơ, cho rằng thực tế xét xử những vụ án liên quan đến người trẻ cho thấy công tác phòng ngừa cần được quan tâm từ gia đình, nhà trường và xã hội. Ở lứa tuổi chưa thành niên, nhận thức pháp luật, khả năng kiểm soát cảm xúc và đánh giá hậu quả của hành vi có những hạn chế nhất định.

Vì vậy, việc thường xuyên giáo dục pháp luật, quản lý, định hướng và kịp thời phát hiện những biểu hiện tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa vi phạm.

Theo Chánh án Trương Anh Tuấn, khi xét xử vụ án có người chưa thành niên, bên cạnh việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, Tòa án phải xem xét đầy đủ độ tuổi, nhận thức, nhân thân, hoàn cảnh và vai trò của từng bị cáo để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp. Mục tiêu không chỉ là xử lý hành vi vi phạm mà còn phải bảo đảm yêu cầu giáo dục, phòng ngừa và tạo điều kiện để người chưa thành niên sửa chữa sai lầm, có cơ hội tiếp tục học tập, lao động, trở thành người có ích cho xã hội.