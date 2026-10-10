RT: Ukraine tấn công Nga bằng khinh khí cầu do thám

RT đưa tin, theo cơ quan an ninh khu vực, các khinh khí cầu do thám của Ukraine lần đầu tiên được phát hiện trên bầu trời tỉnh Yaroslavl, miền Trung nước Nga.

Chính quyền địa phương cho biết một số vật thể bay cỡ nhỏ đã bị bắn hạ hôm 9/10, đồng thời kêu gọi người dân báo cho các cơ quan dịch vụ khẩn cấp nếu phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào trên bầu trời hoặc nghi là mảnh vỡ.

Theo các quan chức, những khinh khí cầu này “được phóng đi từ lãnh thổ Ukraine”.

(Ảnh minh họa)

Các khinh khí cầu trinh sát cỡ nhỏ có thể được sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của đối phương. Tuy nhiên, chúng cũng có thể đóng vai trò là phương tiện trinh sát, trong đó có việc xác định vị trí các hệ thống phòng không hoặc hỗ trợ dẫn đường cho các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khác.

Trong những tuần gần đây, tỉnh Yaroslavl được cho là trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa do Ukraine tiến hành. Vào giữa tháng 9, quân đội Nga bắn hạ 65 máy bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh chỉ trong một ngày, trong khuôn khổ một đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhằm vào một nhà máy lọc dầu địa phương.

Mặc dù vụ việc hôm 9/10 là trường hợp đầu tiên thuộc loại này được ghi nhận tại tỉnh Yaroslavl, song quân đội Nga trước đây từng đối mặt với các khinh khí cầu do thám của Ukraine, thậm chí cả những khinh khí cầu mang chất nổ.

Trong một bài viết hồi tháng 2, tờ The Wall Street Journal cho rằng Kiev sử dụng khinh khí cầu bay ở độ cao lớn để tấn công Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công kiểu này được phát hiện lần đầu vào mùa thu năm 2024, trước khi số vụ việc được báo cáo tăng trở lại vào cuối mùa hè 2025.

Các cuộc tấn công bằng khinh khí cầu gần đây diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đòn tập kích nhằm vào những kho chứa tên lửa, UAV và các cơ sở lắp ráp phương tiện bay không người lái. Đây được xem là động thái đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đe dọa gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, Moskva tuyên bố sẽ tăng cường tập kích các cơ sở liên quan đến quân sự của Ukraine.

Gần đây, quân đội Nga đã tấn công một cơ sở của Smart Ammunition, nơi được sử dụng để lắp ráp và lưu trữ tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-9 cùng các linh kiện của cả hai loại vũ khí này.

Ngoài ra, các mục tiêu khác tại nhiều khu vực của Ukraine cũng bị tấn công, bao gồm một xưởng sản xuất UAV tại tỉnh Kirovograd và nhà máy thuốc lá JTI Ukraine ở Kremenchug - nơi mà các quan chức Nga cho rằng được sử dụng để sản xuất đạn dành cho vũ khí bộ binh.