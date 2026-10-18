Royal Enfield Classic 650 đặc biệt ra mắt - từ 116 triệu, bán chỉ 625 xe

Royal Enfield vừa chính thức công bố phiên bản đặc biệt Classic 650 Anniversary Edition với tên gọi Hypershift, đánh dấu cột mốc 125 năm thành lập thương hiệu. Mẫu xe này có giá bán niêm yết tại thị trường Ấn Độ là 425.589 Rupee (khoảng 116 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí lăn bánh).

Điểm nhấn nổi bật nhất trên phiên bản kỷ niệm này nằm ở công nghệ sơn đổi màu Hypershift. Dưới các góc độ ánh sáng khác nhau, nước sơn trên xe có thể chuyển dịch linh hoạt giữa các tông màu đỏ, xanh lá và vàng kim. Lớp nền mạ đồng của màu sơn lấy cảm hứng từ những chiếc xe Royal Enfield đầu tiên ra đời vào năm 1901, tạo sự kết hợp giữa sắc độ trầm sẫm và tông vàng ánh kim.

Lớp sơn đặc biệt này bao phủ trọn vẹn bình xăng, ốp hông, chắn bùn và ốp đèn pha. Tương phản với bộ áo sặc sỡ là khối động cơ và hệ thống ống xả sơn đen nhám. Xe vẫn duy trì kiểu dáng hoài cổ đặc trưng của dòng Classic với bình xăng giọt nước, các đường nét bo tròn và cụm đèn pha gắn liền ốp cổ xe.

Nhiều chi tiết thủ công tỉ mỉ xuất hiện trên phiên bản này để gia tăng giá trị sưu tầm. Phần trung tâm màu đen của bình xăng được viền bằng đường chỉ kẻ tay. Phía trên bình xăng in hình đại bác biểu tượng của Royal Enfield, trong khi phần ốp hông gắn huy hiệu kỷ niệm 125 năm mạ vàng.

Yên xe đơn của Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition mới sẽ dành cho người lái bọc da màu nâu phong cách cổ điển, may họa tiết quả trám với chỉ khâu tương phản đồng điệu với các chi tiết màu vàng kim trên xe.

Về mặt trang bị, Classic 650 Anniversary Edition sở hữu đèn pha và đèn hậu LED, tích hợp cổng sạc USB Type-C, trong khi đèn xi-nhan vẫn dùng bóng sợi đốt truyền thống. Xe đi cùng vành nan hoa, gương chiếu hậu tròn và ống xả đôi sơn đen. Sự kết hợp giữa diện mạo đổi màu cùng các chi tiết cơ khí tối màu mang đến tổng thể hài hòa, đậm chất hoài cổ.

Sức mạnh của xe vẫn đến từ khối động cơ xi-lanh đôi, dung tích 647,95 cc, làm mát bằng không khí và dung dịch, trang bị phun xăng điện tử và trục cam đơn SOHC. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 47 mã lực (34,6kW) tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 52,3Nm tại 5.650 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp và côn slipper clutch.

Hệ thống phanh gồm đĩa đơn 320mm phía trước và đĩa đơn 300mm phía sau, đều sử dụng heo phanh 2 piston trượt, tích hợp chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Xe trang bị vành trước 19 inch bọc trong lốp 100/90 và vành sau 18 inch đi cùng lốp 140/70. Các thông số kích thước cơ bản bao gồm chiều cao yên 800mm, khoảng sáng gầm 154mm, chiều dài cơ sở 1.475mm, bình xăng dung tích 14,7 lít và trọng lượng ướt đạt 243kg.

Để đảm bảo tính độc độc đáo cho Classic 650 Anniversary Edition, Royal Enfield quyết định giới hạn số lượng sản xuất ở mức 125 chiếc cho mỗi thị trường trọng điểm trên toàn cầu. Tổng cộng chỉ có 625 chiếc được sản xuất. Cổng đăng ký mua xe bắt đầu mở từ 14 giờ ngày 16/10/2026 và kéo dài đến ngày mở bán chính thức 28/10.

Video: Ra mắt Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition 2026 mới.