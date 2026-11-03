Royal Enfield Classic 650 bản kỷ niệm 125 năm: Sản xuất 625 chiếc, giá hơn 230 triệu đồng

Royal Enfield vừa ra mắt Classic 650 125th Anniversary Edition Hypershift, phiên bản đặc biệt đánh dấu cột mốc 125 năm thành lập thương hiệu môtô Ấn Độ. Mẫu xe có giá 8.090 euro (khoảng 232,89 triệu đồng) tại thị trường Đức và được định vị là phiên bản sưu tầm dành cho những người hâm mộ thương hiệu.

Theo công bố, Royal Enfield chỉ sản xuất 625 chiếc Classic 650 Hypershift trên toàn cầu. Riêng tại mỗi khu vực ở châu Âu, số lượng xe được phân bổ tối đa 125 chiếc, qua đó nhấn mạnh tính độc quyền của phiên bản kỷ niệm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu xe là lớp sơn Hypershift có khả năng thay đổi màu sắc tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Bề mặt sơn chuyển sắc giữa đỏ, xanh lá cây và vàng, tạo hiệu ứng thị giác khác biệt so với Classic 650 tiêu chuẩn.

Bên cạnh lớp sơn đặc biệt, xe còn được trang bị các chi tiết trang trí màu vàng, huy hiệu kỷ niệm 125 năm thành lập Royal Enfield, logo riêng trên thân xe cùng những đường sọc được hoàn thiện thủ công. Những thay đổi này giúp mẫu xe nổi bật hơn nhưng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế cổ điển đặc trưng của dòng Classic.

Về vận hành, Classic 650 Hypershift không có nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 648cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 47 mã lực và mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm.

Khung gầm và các thành phần cơ khí khác cũng được giữ nguyên. Do đó, giá trị chính của phiên bản đặc biệt nằm ở diện mạo độc đáo, các chi tiết hoàn thiện riêng và số lượng sản xuất hạn chế, thay vì những cải tiến về hiệu suất.

Theo kế hoạch, Royal Enfield bắt đầu nhận đăng ký mua Classic 650 Hypershift từ ngày 16/10 đến hết ngày 29/10/2026. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ tháng 11/2026.