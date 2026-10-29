Roy Keane suýt trở lại Man United trước khi Michael Carrick được chọn

Tuy nhiên, Michael Carrick đã thuyết phục ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford trao cơ hội cho mình, khiến kế hoạch tái hợp giữa Solskjaer và cựu đội trưởng người Ireland không trở thành hiện thực.

Theo The Sun, ban lãnh đạo Man United từng phỏng vấn cả Carrick và Solskjaer khi tìm người thay thế Amorim hồi tháng 1. Trong phương án của Solskjaer, Roy Keane được xác định là một trong những lựa chọn cho vị trí trợ lý.

Đây là viễn cảnh đáng chú ý bởi Keane từng có 12 năm khoác áo Man United, giành 7 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và Champions League. Ông là một trong những đội trưởng tiêu biểu trong lịch sử đội bóng, nhưng rời Old Trafford vào tháng 11/2005 sau những bất đồng gay gắt và chưa từng trở lại làm việc chính thức tại CLB.

Carrick vẫn tiếp tục công việc dù Man United rơi xuống vị trí thứ 16 tại Premier League. Ảnh: Manchester United

Nếu Solskjaer được chọn, sự tái hợp giữa hai nhân vật từng có mối quan hệ gắn bó ở Man United có thể tạo nên một bộ đôi đáng chú ý trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, Carrick cuối cùng là người giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh và được trao vị trí HLV trưởng chính thức sau khi giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba Premier League mùa trước.

Trong thời gian dẫn dắt Man United từ năm 2018 đến 2021, Solskjaer vẫn giữ mối liên hệ với Keane, dù cựu tiền vệ người Ireland không thuộc ban huấn luyện của ông. Solskjaer từng chia sẻ rằng hai người thường xuyên liên lạc và ông đánh giá rất cao quan điểm của Keane. “Tôi vẫn giữ liên lạc với Roy và từng đến nhà ông ấy uống trà. Tôi luôn lắng nghe Roy và những ý kiến của ông ấy. Tôi đánh giá chúng rất cao”, Solskjaer nói.

Nhà cầm quân người Na Uy cũng dành lời khen cho người đồng đội cũ: “Ông ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời. Tôi rất thích có Roy làm đội trưởng”.

Sau khi rời Man United, Keane từng dẫn dắt Sunderland và Ipswich Town, đồng thời làm trợ lý cho Martin O'Neill tại đội tuyển Ireland và Nottingham Forest. Ông cũng từng làm việc cùng Paul Lambert ở Aston Villa.

Dù có kinh nghiệm huấn luyện, Keane nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và những nhận xét thẳng thắn về bóng đá. Khả năng ông trở lại Old Trafford vì thế từng là chủ đề thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh Man United liên tục đối mặt với những vấn đề về tinh thần thi đấu và kỷ luật tập thể.

Carrick chịu sức ép

Theo The Sun, Carrick vẫn tiếp tục công việc dù Man United rơi xuống vị trí thứ 16 tại Premier League và trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Trước đó, ban lãnh đạo được cho là đã tính đến khả năng sa thải nhà cầm quân người Anh nhưng chưa thống nhất được người thay thế.

Eddie Howe và Julian Nagelsmann nằm trong danh sách những ứng viên được cân nhắc. Howe được cho là đã tìm hiểu về khả năng tiếp quản Man United, trong khi Nagelsmann từng có mối liên hệ công việc với Christopher Vivell, Giám đốc tuyển dụng của đội bóng.

Dẫu vậy, tương lai của Carrick vẫn chưa được định đoạt. Việc ông tiếp tục dẫn dắt Man United cho thấy ban lãnh đạo chưa đưa ra quyết định cuối cùng, trong khi những phương án thay thế vẫn được xem xét.

Nếu Solskjaer và Keane từng có cơ hội tái hợp tại Old Trafford, Man United có thể đã chứng kiến sự trở lại của hai nhân vật giàu duyên nợ với CLB. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó vẫn chỉ là một kịch bản không thành hiện thực, còn Carrick phải tập trung tìm cách đưa đội bóng thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.