Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu tại Anfield, cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" không ngần ngại công kích màn trình diễn của MU lẫn những ý kiến cho rằng kết quả thua 0-4 không quá tệ.

Ông nói: "Tôi thấy MU thật thảm hại. Quá tệ. Neville hài lòng với tỷ số 4-0 sao?. Ý anh là họ có thể làm tốt hơn, nhưng thua 0-4 khi chơi với 10 người là không quá tệ sao? Chưa từng có đội nào giành kết quả tốt với 10 người ư? Điều đó hoàn toàn làm được! Những người từng khoác áo CLB lại nói 0-4 không quá tệ sao? Thật khó tin. Cổ động viên thì vỗ tay. Vỗ tay vì cái gì? Vì màn trình diễn rác rưởi ư?"

MU của Pochettino gây thất vọng tại Anfield. Ảnh: Reuters.

"Hai năm trước, đội bóng này đã kết thúc ở vị trí thứ 15. Suốt một, hai năm qua, chúng ta vẫn nói mãi chuyện đó. Chúng ta đổ lỗi cho ban lãnh đạo, đổ lỗi cho giới chủ, đổ lỗi cho các huấn luyện viên. Bao giờ các cầu thủ mới chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình?", ông chất vấn.

"Liverpool lẽ ra phải ghi 8 bàn, thậm chí 8 hay 9 bàn với những cơ hội không tưởng họ tạo ra. Vậy mà mọi người rời sân và nói thua 4 bàn không quá tệ sao? Tôi chỉ muốn chửi thề", Keane kết lại.

Trận thua này khiến MU chỉ có một chiến thắng sau 11 trận tại Premier League mùa giải 2026/2027 và tạm thời đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.