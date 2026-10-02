ROX Key Holdings lãi gộp tăng 71% trong nửa đầu năm 2026

Đây là kết quả diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược dịch vụ tích hợp, hợp lực các năng lực trong hệ sinh thái và chuẩn hóa chất lượng vận hành.

Cộng hưởng hệ sinh thái - mở rộng dư địa tăng trưởng của ROX Key Holdings

Kết quả kinh doanh của ROX Key Holdings trong nửa đầu năm cho thấy quy mô doanh thu và hiệu quả hoạt động đều cải thiện so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 609,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 55% kế hoạch năm; trong khi lợi nhuận gộp đạt 180 tỷ đồng - tăng 71% so với mức 105,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng được cải thiện, cho thấy tốc độ tăng của lợi nhuận gộp cao hơn tốc độ tăng doanh thu.

Đại hội đồng cổ đông ROX Key Holdings tháng 4/2026. Ảnh: ROX Group

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra đầu năm, ROX Key Holdings xác định chiến lược trọng tâm là “Hợp lực vươn xa”, với hai trụ cột gồm gói dịch vụ tích hợp và vận hành xuất sắc.

Theo đó, thay vì để các đơn vị thành viên hoạt động độc lập, doanh nghiệp hướng tới kết nối các năng lực quản lý vận hành, công nghệ và nhân sự để hình thành các gói dịch vụ tích hợp. Chiến lược phát triển khách hàng được triển khai theo ba hướng: khai thác sâu tệp khách hàng hiện hữu, thúc đẩy bán chéo dịch vụ trong hệ sinh thái và mở rộng ra thị trường bên ngoài.

Một trong những hoạt động cụ thể là chương trình hợp tác giữa ROX Key Holdings, ROX iPark và MSB nhằm cung cấp giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp FDI. Cách tiếp cận này đã giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị thành viên kết nối hiệu quả nguồn lực và khai thác tệp khách hàng chung.

Song song với hợp lực hệ sinh thái, ROX Key Holdings chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đơn vị thành viên TNTech tiếp tục phát triển các giải pháp số phục vụ quản lý, vận hành và tương tác với khách hàng, trong đó có các giải pháp tại khu công nghiệp T.SIE và ứng dụng trợ lý cư dân Timi+.

Cùng với việc mở rộng các gói dịch vụ, ROX Key Holdings cũng đặt trọng tâm vào chuẩn hóa chất lượng vận hành. Doanh nghiệp dự kiến triển khai phân hạng tiêu chuẩn vận hành cho từng mảng dịch vụ, hướng tới nâng chuẩn chất lượng và đồng nhất trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng và nâng cao hiệu quả vận hành

Kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm tạo thêm dư địa để ROX Key Holdings tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của năm 2026. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh thu đạt 609,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 55% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 123,96 tỷ đồng, vượt hơn 2,3 lần mục tiêu cả năm.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh ROX Key Holdings đẩy mạnh mô hình dịch vụ tích hợp, trong đó các đơn vị thành viên từng bước kết nối năng lực và nguồn lực thay vì cung cấp dịch vụ riêng lẻ. IMC, TNTech, TNTalent và TNPM cùng tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ, kết nối các năng lực về quản lý vận hành, công nghệ, nhân sự và dữ liệu để phát triển các giải pháp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu đô thị.

Đại hội đồng cổ đông ROX Key Holdings tháng 4/2026. Ảnh: ROX Group

Cùng với mở rộng quy mô, cách tiếp cận này giúp ROX Key Holdings gia tăng khả năng cung cấp nhiều dịch vụ trên cùng một tệp khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị thành viên bổ trợ cho nhau trong quá trình triển khai. Đây cũng là hướng đi được doanh nghiệp xác định trong chiến lược “Hợp lực vươn xa”, với trọng tâm phát triển dịch vụ tích hợp và nâng cao chất lượng vận hành.

Về quản trị, ROX Key Holdings sẽ thực hiện phân hạng tiêu chuẩn vận hành cho từng mảng dịch vụ, hướng đến nâng chuẩn chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống, đồng thời tăng tính nhất quán trong cung cấp dịch vụ tại các dự án và khách hàng.

Để bảo đảm các mục tiêu kinh doanh năm 2026, ROX Key Holdings cũng chú trọng kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Sau khi có sự điều chuyển công tác trong đội ngũ nhân sự cấp cao, HĐQT ROX Key Holdings đã tiến hành các thủ tục cần thiết và bầu Chủ tịch HĐQT mới. Người được tín nhiệm giao trọng trách này là ông Nguyễn Việt Sơn. Ông Sơn từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ, trong đó tại TNS Holdings (tiền thân của ROX Key Holdings) từ năm 2019 - 2023.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực quản trị, tạo điều kiện để ROX Key triển khai các định hướng kinh doanh trong giai đoạn mới.

Định hướng “Hợp lực vươn xa” của ROX Key Holdings cũng gắn với mục tiêu chung của ROX Group trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của tập đoàn. Trong bức tranh đó, ROX Key Holdings tiếp tục giữ vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành và giải pháp, kết nối các năng lực trong hệ sinh thái nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu đô thị nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm khách hàng.

Với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, cùng định hướng phát triển dịch vụ tích hợp, chuẩn hóa vận hành và tăng cường ứng dụng công nghệ, ROX Key Holdings đang tiếp tục triển khai các mục tiêu kinh doanh năm 2026. Kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy doanh nghiệp đã đi qua hơn một nửa chặng đường doanh thu kế hoạch và vượt đáng kể mục tiêu lợi nhuận năm, tạo cơ sở để tiếp tục theo dõi khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm.