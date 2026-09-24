Rowing Việt Nam giành thêm HCĐ tại ASIAD 20

Các tay chèo Việt Nam đã rất nỗ lực

Bước vào cuộc đua tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc hoàn thành phần thi với thành tích 7 phút 02 giây 68, cán đích ở vị trí thứ ba và giành HCĐ.

HCV thuộc về đội Trung Quốc với thành tích 6 phút 45 giây 99, trong khi hai tay chèo Iran về thứ hai với thời gian 6 phút 55 giây 78.

Ngay sau khi về đích, Phạm Thị Bích Ngọc đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của bộ phận y tế. Hình ảnh ấy phần nào cho thấy những áp lực về thể lực mà các tay chèo phải trải qua khi thi đấu dưới thời tiết nắng gắt, trong bối cảnh lịch tranh tài môn rowing tại ASIAD 20 có sự thay đổi lớn so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, do mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, Ban tổ chức đã phải rút lịch rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày 23 và 24.9. Các lượt đấu loại và chung kết vì thế được bố trí sát nhau, khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục của VĐV bị rút ngắn đáng kể.

Việc lịch thi đấu thay đổi khi thời điểm tranh tài đã cận kề cũng khiến các đội phải điều chỉnh giáo án, điểm rơi phong độ và phương án thi đấu. Đây là khó khăn mà rowing Việt Nam phải tìm cách thích nghi trong cuộc cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu châu lục.

Thách thức còn đến từ tương quan lực lượng. Theo thông tin từ đội tuyển, tại Đại hội lần này, một số đội có sự góp mặt của các VĐV nhập tịch từng ít xuất hiện trên các đường đua quốc tế trong khoảng hai năm trở lại đây. Điều này khiến việc thu thập thông tin, nghiên cứu và phân tích đối thủ của ban huấn luyện Việt Nam gặp thêm khó khăn.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho 2 VĐV

Trong bối cảnh ấy, tấm HCĐ của Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc tiếp tục cho thấy nỗ lực vượt khó của rowing Việt Nam.

Trước đó trong buổi sáng 24.9, bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cũng đã giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Đây là thành tích này đáng ghi nhận trong điều kiện lịch thi đấu đảo lộn và các VĐV phải cạnh tranh với những đối thủ vượt trội về thể hình, kỹ thuật.

Hai tấm HCĐ trong cùng ngày là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các tay chèo Việt Nam khi phải nhanh chóng thích nghi với lịch thi đấu đặc biệt tại ASIAD 20.

Với Tú Uyên và Bích Ngọc, việc vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh và bước lên bục huy chương trong điều kiện thể lực bị thử thách càng cho thấy sự bền bỉ của rowing Việt Nam trên đường đua châu lục.