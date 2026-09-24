Rowing Việt Nam giành Huy chương Đồng nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo

Bước vào chung kết tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, bốn tay chèo Việt Nam thi đấu quyết tâm trước các đối thủ mạnh của châu lục. Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, xếp thứ ba và giành Huy chương Đồng. Đây là Huy chương Đồng thứ chín của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Các tay chèo Việt Nam nhận Huy chương Đồng. Ảnh: Tam Ninh.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam chỉ kém đội Uzbekistan 2 giây. Cuộc đua diễn ra quyết liệt khi các tay chèo Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn, trong khi bộ tứ Việt Nam thi đấu ở nhóm hạng nhẹ.

Video: Bùi Lượng

Tấm Huy chương Đồng càng đáng ghi nhận khi lịch thi đấu môn rowing tại ASIAD 20 bị điều chỉnh do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi. Theo đó, Ban tổ chức rút ngắn lịch thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, 23 và 24/9, khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị giữa các lượt đua của các vận động viên bị rút ngắn.

Trước khi bước vào chung kết, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã thi đấu vòng loại nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo vào sáng 23/9. Chỉ một ngày sau, bộ tứ tiếp tục bước vào cuộc đua tranh huy chương.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho bốn vận động viên. Ảnh: Tam Ninh.

Trong điều kiện lịch thi đấu dồn dập, việc giành Huy chương Đồng và chỉ kém đội Uzbekistan 2 giây cho thấy nỗ lực của các tay chèo Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

Tấm Huy chương Đồng của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục đóng góp vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.