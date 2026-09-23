Rowing Việt Nam gặp sự cố hy hữu ở ASIAD 2026

Phạm Thị Huệ và đồng đội đối mặt nhiều khó khăn về lịch thi đấu.

Tuyển rowing Việt Nam thi đấu ở Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, Kaizu thuộc Gifu, Nhật Bản. Do khu vực này chịu ảnh hưởng của bão và mưa lớn, ban tổ chức ASIAD 20 đã quyết định thu gọn lịch thi đấu rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn hai là 23 và 24/9. Đây là lần đầu tiên ở ASIAD, do ảnh hưởng của thiên tai, lịch thi đấu môn rowing bị rút ngắn hơn 65% so với số ngày thi đấu quy định trong điều lệ. Các đoàn đều không đồng tình với sự điều chỉnh trên, nhưng quyết định vẫn được đưa ra vì an toàn.

Ngoài ra, đợt mưa lớn ngày 15/9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo các khúc cây và làm hư hỏng hệ thống đường đua cũng như một số hạng mục trang thiết bị trên mặt nước. Đây là nguyên nhân ban tổ chức phải thay đổi lịch thi đấu để có thêm thời gian lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật cũng như dọn rác và sửa chữa thiết bị.

Rowing từng mang về huy chương vàng cho Việt Nam ở ASIAD 18. Ngày 23/8/2018, Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo về nhất nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi hạng nhẹ với thành tích 7 phút 1 giây 11 tại Indonesia. Đây là 1 trong 10 huy chương của rowing Việt Nam ở ASIAD. Bên cạnh đó là 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Ở ASIAD 19, rowing Việt Nam có 3 huy chương đồng ở các nội dung thuyền đôi, thuyền bốn, thuyền tám nữ.

Ngoài 1 huy chương vàng, rowing Việt Nam còn “bỏ túi” 1 huy chương bạc thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo đơn nhờ công của Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền cùng Trần Thị An và Đinh Thị Hảo với thời gian 7 phút 14 giây 52.

Trở lại ASIAD năm nay, Việt Nam và các đội rowing khác đang trải qua sự cố hiếm gặp. Sự thay đổi lớn về lịch thi đấu ảnh hưởng tới các quốc gia tham dự. Việc lịch thi đấu bị dồn lại, cùng những thay đổi về thể thức và lực lượng của các đối thủ, khiến rowing Việt Nam đứng trước nhiều bất lợi trong cuộc cạnh tranh huy chương tại đại hội.

Điều này cũng tạo thêm áp lực, đồng thời ảnh hưởng tới việc tính toán điểm rơi phong độ vận động viên. Đặc thù rowing đòi hỏi khả năng phân phối sức rất cao; khoảng thời gian hồi phục, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị giữa các đợt đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi các cuộc đua được bố trí sát nhau chỉ trong hai ngày, ban huấn luyện rowing Việt Nam phải tính toán kỹ hơn việc phân phối sức, duy trì thể lực cũng như điểm rơi phong độ cho từng vận động viên.

Không có lực lượng dự bị để xoay vòng, đây là thách thức đáng kể đối với các tay chèo Việt Nam. Lịch thi đấu bị rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày là tình huống ngoài dự kiến, buộc rowing Việt Nam phải nhanh chóng thích nghi cả về thể lực, chiến thuật lẫn phương án thi đấu. Những bất lợi từ thời tiết, lịch thi đấu dồn dập và hạn chế về lực lượng dự bị là bài toán khó đối với rowing Việt Nam trên hành trình cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.

Trước đó ở SEA Games 33, rowing Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và giành vị trí nhất toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.