Rowing Việt Nam đối mặt nhiều bất lợi khi lịch thi đấu ASIAD 20 bị dồn từ 5 ngày xuống 2 ngày

Phạm Thị Huệ và các đồng đội sẽ đối mặt với nhiều bất lợi do bị dồn lịch thi đấu vì mưa, bão

Do ảnh hưởng của bão, Ban tổ chức ASIAD 20 đã quyết định thay đổi lịch thi đấu môn rowing. Mặc dù các đoàn đều không đồng tình với quyết định này, nhưng vì lý do an toàn, lịch thi đấu đã được điều chỉnh từ 5 ngày xuống còn 2 ngày.

Đây là lần đầu tiên tại đấu trường ASIAD, do ảnh hưởng của thiên tai, lịch thi đấu môn rowing được điều chỉnh, rút ngắn hơn 65% so với số ngày thi đấu quy định trong điều lệ. Sự thay đổi này ảnh hưởng tới các quốc gia tham dự, trong đó có đội tuyển rowing Việt Nam.

Với lịch thi đấu dồn dập trong hai ngày, nhất là khi các VĐV phải nhanh chóng thích nghi với lịch mới trong điều kiện thời tiết khó lường, rowing Việt Nam sẽ phải đối mặt thêm nhiều thách thức trong mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Đại hội.

Bên cạnh ảnh hưởng của bão, đợt mưa lớn xảy ra ngày 15.9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo các khúc cây, làm hư hỏng hệ thống đường đua cũng như một số hạng mục trang thiết bị trên mặt nước.

Đó là lý do Ban tổ chức phải thay đổi lịch thi đấu để có thêm thời gian lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật, dọn rác và sửa chữa các thiết bị.

Theo lịch cập nhật của Ban tổ chức, môn rowing sẽ thi đấu tập trung trong hai ngày 23-24.9. Trong đó, các cuộc đấu loại diễn ra từ 9h00 đến khoảng 16h10 ngày 23.9; ngày 24.9, các trận chung kết bắt đầu từ 8h30 và dự kiến kết thúc lúc 17h30.

Một bất lợi khác đối với rowing Việt Nam là lịch thay đổi ngắn ngày đồng nghĩa thể thức thi đấu thay đổi và các nước sẽ thay đổi lực lượng vận động viên, điều đó sẽ mang lại bất lợi cho các vận động viên Việt Nam khi chúng ta không có vận động viên dự bị để thay thế.

Trong khi nhiều quốc gia có lực lượng đông đảo, đủ VĐV để thay thế khi cần thiết thì rowing Việt Nam không có VĐV dự bị để thay. Điều này khiến các tay chèo Việt Nam phải đối mặt với nhiều bất lợi hơn khi bước vào lịch thi đấu dày đặc.

Việc lịch thi đấu bị dồn lại cũng tạo thêm áp lực, đồng thời ảnh hưởng tới việc tính toán điểm rơi phong độ của các VĐV. Đặc thù của môn rowing đòi hỏi khả năng phân phối sức rất cao; khoảng thời gian hồi phục, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị giữa các đợt đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi các cuộc đua được bố trí sát nhau chỉ trong hai ngày, ban huấn luyện rowing Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ hơn việc phân phối sức, duy trì thể lực cũng như điểm rơi phong độ cho từng VĐV. Trong bối cảnh không có lực lượng dự bị để xoay vòng, đây sẽ là thách thức đáng kể đối với các tay chèo Việt Nam.

Lịch thi đấu bị rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày là tình huống ngoài dự kiến, buộc rowing Việt Nam phải nhanh chóng thích nghi cả về thể lực, chiến thuật lẫn phương án thi đấu. Những bất lợi từ thời tiết, lịch thi đấu dồn dập và hạn chế về lực lượng dự bị sẽ là bài toán khó đối với ban huấn luyện và các VĐV trên hành trình cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.