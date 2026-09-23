Rowing Việt Nam chịu áp lực khi lịch thi đấu Asiad 20 rút từ năm ngày còn hai ngày

Phạm Thị Huệ và các đồng đội sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi lịch thi đấu bị dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày.

Ban tổ chức ASIAD 20 điều chỉnh lịch thi đấu môn rowing vì lý do an toàn và để khắc phục hư hại tại khu vực thi đấu. Theo lịch mới, các cuộc đua sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9, thay vì kéo dài năm ngày như kế hoạch ban đầu.

Đây là lần đầu tiên lịch thi đấu rowing tại Asiad được rút ngắn do ảnh hưởng của thiên tai. Thay đổi khiến các đoàn, trong đó có Việt Nam, phải nhanh chóng thích nghi với thời gian thi đấu dồn dập và điều kiện thời tiết còn khó lường.

Đợt mưa lớn ngày 15/9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo nhiều khúc cây, làm hư hỏng hệ thống đường đua và một số trang thiết bị trên mặt nước. Ban tổ chức cần thêm thời gian để lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật, dọn rác và sửa chữa các hạng mục bị ảnh hưởng.

Theo lịch cập nhật, các cuộc đua loại diễn ra từ 9h đến khoảng 16h10 ngày 23/9. Ngày 24/9, các nội dung chung kết bắt đầu lúc 8h30 và dự kiến kết thúc vào 17h30.

Việc các cuộc đua được tổ chức sát nhau đặt ra yêu cầu lớn về phân phối sức, hồi phục và điều chỉnh chiến thuật. Với đặc thù của rowing, khoảng nghỉ giữa các đợt đua có ý nghĩa quan trọng để vận động viên lấy lại thể lực và chuẩn bị cho lượt tiếp theo. Lịch thi đấu chỉ còn hai ngày buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ hơn để duy trì phong độ cho từng tay chèo.

Thể thức thi đấu thay đổi cũng khiến các đoàn phải điều chỉnh phương án nhân sự. Trong khi một số đối thủ có thể xoay vòng lực lượng, rowing Việt Nam không có vận động viên dự bị để thay thế. Đây là bất lợi đáng kể trong bối cảnh các cuộc đua dồn dập, đồng thời tạo thêm áp lực cho ban huấn luyện và vận động viên trên hành trình cạnh tranh huy chương.