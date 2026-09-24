Thể thao

Rowing Việt Nam bội thu HCĐ tại ASIAD 2026

Đội tuyển rowing Việt Nam đã giành 4 HCĐ trong ngày thi đấu 24.9 tại ASIAD 2026, qua đó trở thành đội tuyển đóng góp nhiều huy chương nhất trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

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Ở buổi sáng, các tay chèo Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành HCĐ ở nội dung thuyền nữ 4 người 1 mái chèo.

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tại nội dung chung kết thuyền đôi nữ 1 mái chèo

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tại nội dung chung kết thuyền đôi nữ 1 mái chèo

Đến buổi chiều, rowing Việt Nam tiếp tục có thêm 3 tấm HCĐ. Ở chung kết thuyền đôi nữ 1 mái chèo, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 7 phút 13 giây 10.

HCV thuộc về đôi Ren Wanning và Zhu Hongshan của Trung Quốc, trong khi Aksenova Anna và Smetulla Aydana (Uzbekistan) giành HCB.

Ở nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo hạng nặng, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc tiếp tục mang về HCĐ cho Việt Nam với thời gian 7 phút 02 giây 68.

Sau khi nỗ lực hết sức để hoàn thành phần thi, Bích Ngọc bị choáng và phải nhận sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Vì vậy, khi lên bục nhận huy chương, chỉ có Tú Uyên đại diện cho đôi Việt Nam.

Các tay chèo Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền 4 nam

Các tay chèo Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền 4 nam

Tấm HCĐ còn lại thuộc về đội thuyền 4 nam với các tay chèo Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú.

Đội Việt Nam về đích với thành tích 5 phút 54 giây 40. Đây là lần đầu tiên rowing nam Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD, tạo dấu mốc đáng nhớ cho bộ môn.

Với 4 HCĐ trong ngày 24.9, rowing Việt Nam tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Những kết quả này cũng cho thấy sự tiến bộ của các tay chèo Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung đồng đội nữ và sự xuất hiện lần đầu của đội nam trên bục nhận huy chương tại đấu trường Á vận hội.

VĨNH HY; ảnh: BÙI LƯỢNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/rowing-viet-nam-boi-thu-hcd-tai-asiad-2026-268461.html