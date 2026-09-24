Rowing nữ Việt Nam giành HCĐ thuyền bốn tại ASIAD 2026

Tại chung kết A diễn ra ở Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, bốn tay chèo Việt Nam thi đấu nỗ lực và cán đích với thời gian 6 phút 43 giây, qua đó giành vị trí thứ ba.

Cuộc đua diễn ra quyết liệt khi các đội bám đuổi sát nhau. Việt Nam chỉ kém đội giành HCB Uzbekistan khoảng 2 giây, cho thấy khả năng cạnh tranh của rowing Việt Nam ở nhóm đầu châu lục.

Rowing Việt Nam vượt khó giành huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: Cục TDTT

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn và thời tiết bất lợi, Ban tổ chức ASIAD 2026 điều chỉnh lịch thi đấu rowing từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, 23 và 24/9. Việc lịch thi đấu bị dồn khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục giữa các lượt đua của vận động viên bị rút ngắn.

Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông thi đấu vòng loại vào sáng 23/9, trước khi trở lại tranh huy chương ở chung kết chỉ một ngày sau đó.

Tấm HCĐ là sự ghi nhận cho nỗ lực của các tay chèo Việt Nam trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, đồng thời tiếp thêm động lực cho rowing Việt Nam ở những nội dung tiếp theo tại ASIAD 2026.